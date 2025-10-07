INFOTO メディア制作パッケージをリリース

株式会社アマナ

株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章）は、企業の広報・マーケティング担当者向けに、写真・動画・取材ライティングを統合した新サービス「INFOTO 制作メディアパッケージ」を2025年9月25日より提供開始いたしました。

本サービスは、一貫したクリエイティブディレクションのもと、企業の「らしさ」やストーリーを最大限に引き出し、広報・マーケティング活動の効率化と効果の最大化を支援します。

開発の背景

デジタル化の進展に伴い、企業が自社の魅力や価値を発信するためには、写真・動画・テキストといった多角的なコンテンツが不可欠です。しかし、多くの企業から「どこから手をつければよいかわからない」「複数の制作会社に依頼するのが大変」といった課題が寄せられていました。

こうしたニーズに応えるため、アマナは長年にわたり培ったクリエイティブ制作のノウハウを集約し、ワンストップで高品質なコンテンツを提供する「INFOTO 制作メディアパッケージ」を開発しました。

サービスの特長

１.ワンストップでの制作

写真、動画、ライティングを一つのチームで連携して制作するため、ブランドの一貫性を保ちながら、スムーズにプロジェクトを進めることができます。

２.ストーリーテリング

企業の歴史、製品への想い、働く人々のストーリーなど、表面的な情報だけでなく、その背景にある物語を丁寧に掘り起こし、魅力的なコンテンツとして表現します。

３.プロフェッショナルなクリエイティブ

経験豊富なフォトグラファー、ビデオグラファー、ライターが、企業の魅力を最大限に引き出す高品質なクリエイティブを提供します。

対象ユーザー- 企業の広報担当者- 企業のマーケティング担当者- ブランディング強化を目指す経営者・事業責任者詳細情報

価格：22万円（税込）～

詳細ページ：https://www.infotonetwork.com/mediapackage

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/