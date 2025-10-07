コミュニティマーケの決定版！書籍『オウンドコミュニティ』発売記念で“企業向け戦略セミナー”を無料実施
人を基軸としたマーケティング事業を展開するリデル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 晃一、以下リデル）は、最新のコミュニティマーケティングを体系化した書籍『オウンドコミュニティ ファンと協働する新・マーケティング戦略のすべて』（著者：福田 晃一／技術評論社刊）を2025年10月7日に刊行します。SNS時代を超え、ブランドが「ファンと共に育つ」ための実践ノウハウを詰め込んだ488ページの決定版。
■書籍「オウンドコミュニティ」で得られる広告視点の内容
広告依存から脱却し、＜人の熱量＞が売上を動かす時代へ
1. 「広告ゼロでも売れる」仕組みが生まれる
従来の販促やキャンペーンインセンティブをやめた結果、逆に購買意欲が4倍に。
“買って” と言わずとも、共感・つながり・推奨の循環が購買行動を生み出します。
2. データでは測れない「感情」や「熱量」を可視化できる
アンケートでは得られない “生の声” がリアルタイムで集まり、購買データでは見えない顧客の心理や “共鳴” ポイントが明らかに。
さらに、コミュニティAIがその熱量や動機を定量化・分析します。
3. プライベートAI時代の「良質な学習データ」が得られる
クローズドな場で継続的な関係性が生まれることで、高品質な顧客インサイトを安全かつ自然に収集可能。
顧客に寄り添うAI構築の源になる＜感情のデータ＞が蓄積されます。
○豊富な事例：元 AWS 小島 英揮 氏（一般社団法人コミュニティマーケティング推進協会 代表理事）、向井 育子 氏（味の素株式会社）、カリスマカンタロー 氏（株式会社アノマリー代表取締役）、横澤 大輔 氏（株式会社ドワンゴ取締役CCO）をはじめとするインタビューや国内外の実例を収録
『出版記念・企業向けコミュニティ戦略セミナー』
貴社の課題に合わせてカスタマイズして提供します。
１. 「なぜ広告をやめたら売れるのか？ コミュニティ時代のマーケティング戦略」
２. 「ファンと共にブランドを育てる “コミュニティマーケティング” 最前線」
３. 「 “売らずに売れる” 時代へ ― AIの構築のためのコミュニティ」
＜対象企業＞
D2C・食品・化粧品・教育・観光・エンタメ業界 など
自社のファン育成、LTV改善、UGC活用に関心のあるマーケティング・経営企画部門
書籍内容を活かした実践的導入を検討している企業
＜実施形式・概要＞
応募期間：2025年10月7日（火）～10月31日（金）まで
＜予定コンテンツ＞
１. 第１部｜時代背景とコミュニティの役割
- SNSの飽和と「共鳴」するブランド体験
- 広告依存からの脱却
２. 第２部｜なぜいま「オウンドコミュニティ」なのか
- 購買データではわからない“感情”と“動機”
- ファンとの関係性が売上を生む構造とは？
３. 第３部｜事例紹介 & 書籍の中身紹介
- 実際の事例（味の素やバンダイナムコなど）
- 書籍の構成と実践的な活用方法
４. 第４部｜質疑応答・個別相談受付（希望制）
▼課題共有フォーム
https://forms.gle/CLrjNeqM2xv1Bt5s9
■書籍情報
書名：オウンドコミュニティ ファンと協働する新・マーケティング戦略のすべて
著者：福田 晃一
発売日：2025年10月7日（火）
定価：2,640円（税込）
判型：A5判／488ページ
ISBN：978-4-297-15144-7（紙） 978-4-297-15145-4（電子）
■予約受付中：https://gihyo.jp/book/2025/978-4-297-15144-7
Amazon／楽天ブックス／丸善ジュンク堂／ヨドバシ.com
