わん様に、極上の寝心地を。ロングセラー枕「王様の夢枕」などを発売する「王様」ブランド、超極小ビーズをたっぷり使った犬用ベッド「わん様の夢枕」10月7日（火）新発売。

まくら株式会社

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）と、「王様の夢枕」など王様シリーズを展開するBeech株式会社（秋田県八峰町、代表：服部隆司）は、わん様に極上の寝心地をお届けする、超極小ビーズをたっぷり使った犬用ベッド「わん様の夢枕」2025年10月7日（火）に発売します。

わん様の夢枕

https://shop.pillow.co.jp/products/104-000180-14

わん様に、極上の寝心地を。

「王様気分で心地よく眠ってほしい」

そんな想いから生まれた、超極小ビーズを使用した寝具ブランド「王様」。

これまでは人間用の寝具をつくってきましたが、わんちゃんだって大切な家族。

「わんちゃんにも王様気分で心地よく眠ってほしい」

そんな気持ちからつくられたのが「わん様の夢枕」です。

わん様も満足する3つの理由

むにゅふわ感触

私たち人間も枕に使っている高品質な超極小ビーズとポリエステルわたの混合素材をたっぷり使用。体の形に合わせてフィットしてくれるから極上の寝心地に。

防破・防汚生地

カバーには、汚れやひっかきに強い、撥水性のある生地を採用し、丁寧に縫製しました。気に入った寝床に爪をたてるわん様でも安心してお使いいただけます。

いつでも清潔

カバーは取り外して洗うことができ、いつでも清潔な状態を保つことができます。

わん様の体に合わせた3つのサイズ

Sサイズ

約 縦72×横50cm

小型のわん様にぴったりのサイズです。

Mサイズ

約 縦85×横62cm

中型のわん様にぴったりのサイズです。

Lサイズ

約 縦105×横80cm

大型のわん様にぴったりのサイズです。

選べる3カラー

インテリアやお好みに合わせてベージュ、オリーブ、ネイビーの3カラーからお選びいただけます。

取り扱いショップ

販売は、枕と眠りのおやすみショップ！本店(https://shop.pillow.co.jp/products/104-000180-14)、楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000180-14/)他、まくら株式会社の直営ショップにて、2025年10月7日（火）午前10時より行っております。

「わん様の夢枕」で

わん様に、極上の寝心地を。

わん様の夢枕 詳細ページ :https://shop.pillow.co.jp/products/104-000180-14

商品概要

■商品名

わん様の夢枕

■価格

Sサイズ／12,800円(税込)

Mサイズ／19,800円(税込)

Lサイズ／27,500円(税込)

■本体

中材／ポリエステルわた入りポリスチレンビーズ（超極小ビーズ）

側地／ポリエステル85％、ポリウレタン15％

■カバー

ナイロン88％、ポリウレタン12％

■サイズ

Sサイズ／約縦71×横52cm

Mサイズ／約縦84×横63cm

Lサイズ／約縦105×横78cm

■カラー

ベージュ、オリーブ、ネイビー

■製造

日本製

■取り扱いショップ

枕と眠りのおやすみショップ！本店

https://shop.pillow.co.jp/products/104-000180-14

枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000180-14/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4IZXVzdg-ZM ]

Beech株式会社 概要

■会社名 Beech株式会社

■代表者 服部 隆司

■設 立 平成19年11月15日

■所在地（白神工場） 〒018-2643 秋田県山本郡八峰町八森字家の上12-11

■URL https://www.beech.co.jp/

まくら株式会社 概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

※営業の連絡はご遠慮ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DlBp8_7Gxp8 ]