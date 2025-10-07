ショップチャンネル 特別番組「日本を見つけよう～石川～」 石川県輪島市から生中継で放送

ジュピターショップチャンネル株式会社

24時間365日双方向型ライブ放送のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」を運営するジュピターショップチャンネル株式会社（代表取締役社長：小川吉宏、所在地：東京都江東区、以下

「ショップチャンネル」）は、地域の魅力と名品を生中継で紹介する特別番組「日本を見つけよう～石川～」を2025年10月9日（木）に放送します。

2008年から行っている「日本を見つけよう」は、日本各地の“地域”にフォーカスし、地元行政や企業のご協力のもと名産品を紹介している番組です。現地からの中継は今回で30回目。節目の今回は、能登半島地震ならびに奥能登豪雨で被害を受けた石川県輪島市から現地中継を行い、地域のいまとともに、商品の背景や作り手の想いをお届けし、輪島塗や能登牛、石川の旅企画など、石川ならではの商品約20点を紹介します。

日本を見つけようとは

「日本を見つけよう」は、2008年7月の沖縄から始まった地域密着型の番組です。ショップチャンネルのサステナビリティ活動では、「日本全国のお客様や取引先とのつながりを活かし、地域の活性化に貢献する」ことを重点的に取り組んでいます。本番組では、日本各地の“地域”に焦点を当て、地元行政や企業の協力のもと、地域の魅力と逸品を紹介してきました。

第30回となる今回は、石川県輪島市から生中継で放送します。石川県の魅力を全国に伝えることで、

地域住民の皆さまが安心して暮らせる環境が一日でも早く整う応援になれば、という思いで放送します。

生中継概要

番組名 日本を見つけよう～石川～

放送日時 2025年10月9日（木） 10:00～12:00/15:00～17:00

中継地 石川県輪島市

会場 みなとオアシス輪島マリンタウン

トピックス

・石川県知事の馳 浩氏、輪島市長の坂口 茂氏はじめ石川県ゆかりの方々によるコメントVTR出演

・ご当地キャラクター生出演：ひゃくまんさん（石川県観光PRマスコットキャラクター）、

わんじま（石川県輪島漆芸美術館の公式マスコットキャラクター）

・吉本興業の石川県住みます芸人 月亭方気氏が生出演 など

商品紹介（一部）

輪島塗「稲穂沈金」汁椀とお箸セット

「実ほど頭を垂れる稲穂かな」という、謙虚さを表すことわざにちなんだ稲穂のデザイン。

お椀に描かれた稲穂は、沈金という点彫りと線彫りを組み合わせた技法で表現されています。

お箸にも稲穂のデザインが施されており、蒔絵と呼ばれる技法で描かれています。

能登牛

石川県の銘柄黒毛和牛「能登牛」の切り落としと肩スライスをご紹介します。

きめ細やか肉質と上質な脂による、とろけるような触感です。

石川の旅 3日間

能登や金沢を堪能できる冬の旅をご提案。和倉温泉やひがし茶屋街、近江町市場などを巡ります。

美食、伝統美、ラグジュアリーな宿など魅力満載の3日間です。

日本を見つけよう～石川～ キーワードキャンペーン

10月9日（木）に放送される「日本を見つけよう～石川～」の番組内でキーワードを発表。

Webサイトのフォームよりキーワードを入力して応募された方の中から、抽選で50名様に山中塗り 銀彩タンブラーペアセットをプレゼントいたします。

応募方法 右記二次元バーコードのリンク先応募フォームよりご応募ください

応募期間 10月9日（木）～10月15日（水）23:59 登録分まで

当選発表 10月下旬頃に、当選者へ商品の発送をもって発表に

代えさせていただきます。

注意事項 ※お1人様1エントリーとさせていただきます。

※個人情報の取り扱い、キャンペーン詳細はWebサイ

トをご確認ください。

BSよしもと「発信Live ジモトノチカラ！」にタイアップ出演

※応募フォームへリンク※画像はイメージです

サステナビリティの一つとして地域創生を掲げる吉本興業ホールディングス株式会社（代表取締役社長：岡本 昭彦、所在地：大阪府大阪市）がその取り組みの一つとして行っているBSよしもとの番組「発信Live ジモトノチカラ！」にて、ショップチャンネルとのコラボ企画を実施します。

※画像は一部参考商品です。番組および商品内容に変更が生じる場合があります。

双方向型ライブ放送とは、テレビの番組放映と同時に、QR コードによるお客さまコメント投稿・ご紹介、お客さまとのお電話でのやりとり、お客さまからのお電話・スマートフォン・PC によるご注文の混雑情報、並びに当社在庫状況のリアルタイム表示、お電話でのコンタクトセンターでの接客及びスマートフォン・PC 等を通じてお客さまとリアルタイムで繋がり双方向コミュニケーションを図り、お客さまと一緒に作り上げるライブ放送です。

ジュピターショップチャンネル株式会社（shopch.jp）

1996年11 月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,210 万世帯で視聴可能（2025 年 3 月時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。