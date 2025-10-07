¥Ô¥å¥ê¥Ã¥Ä¥¢ー¾ÞºÇ½ª¸õÊäºî¤¬ÉÁ¤¯¿¼¹ï¤Êºñ¼è¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ä?!¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥³¥Ð¥ë¥È¡ÙÈ¯Çä¡Ê10/8¡Ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÏÂ½ñË¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÏÂ Å¯¡Ë¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥³¥Ð¥ë¥È ¥³¥ó¥´¿Í¤Î·ì¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥·¥Ã¥À¥ë¥¿¡¡¥«¥é¡§Ãø¡¢²ÆÌÜ¡¡Âç:Ìõ¡Ë¤ò2025Ç¯10·î£¸Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ª¾×·â¤ÎË½Ïª¡ª
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡Ö¥³¥Ð¥ë¥È¡×¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥´¤ÎÂ¼¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ù¥ë¤Ç·¡¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ð¥ë¥È¡×¤Î¶¡µë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÃæ¹ñ¤¬ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
»ùÆ¸Ï«Æ¯¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¡¢1Æü12»þ´Ö·¡¤Ã¤Æ¤â1¥É¥ë¤·¤«Ê§¤ï¤ì¤Ê¤¤ÅÛÎì·ÀÌó¡Ä¥³¥ó¥´¿Í¤Î¾Ú¸À¤òÄÌ¤·¤Æ½é¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿²×Îõ¤Êºñ¼è¤Î¼ÂÂÖ¡£
¥é¥¤¥à¥¹¥¿ー±§Â¿´Ý¡õºØÆ£¹¬Ê¿¡¢Âç¿äÁ¦¡ª¡ª
¡ÖÎã¤¨¤Ð»ä¤¿¤Á¤¬º£¤Þ¤µ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤â¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ~ÅÛÎìÏ«Æ¯¤È¡¢¼Â¤ÏÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤«¤Ä¡¢ÉÔÌû²÷¤Ê¿¿¼Â¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Ä¹ó¤Ê¹½Â¤¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±ÆÀ¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð²ÃÃ´¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤¹¤Ç¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤!¡×
――¥é¥¤¥à¥¹¥¿ー±§Â¿´Ý
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤â¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤â¡¢¸½Âå¤ÎÅÛÎì¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¿¤è¤ê¤â¥«¥Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼ýÃ¥·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢21À¤µª¤Î¡Ø»ñËÜ¼çµÁ¤ÈÅÛÎìÀ©¡Ù¤À¡£¡×
――ºØÆ£¹¬Ê¿
ÌÜ¼¡
Âè°ì¾Ï¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÉÙ
ÂèÆó¾Ï¡¡¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ê¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤
Âè»°¾Ï¡¡»³¤Î±ü¤ÎÈëÌ©
Âè»Í¾Ï¡¡ºñ¼è¤ÎÎò»Ë
Âè¸Þ¾Ï¡¡·¡¤é¤Ê¤¤¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤
ÂèÏ»¾Ï¡¡²æ¡¹¤ÏÊè¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë
Âè¼·¾Ï¡¡ÃÏ¹ö¤Î¥ê¥¢¥ë
Ãø¼ÔÎ¬Îò
¥·¥Ã¥À¥ë¥¿¡¦¥«¥é
ºî²È¡¢¸½Âå¤ÎÅÛÎìÀ©¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢³èÆ°²È¡£¥¤¥®¥ê¥¹³Ø»Î±¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µー¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥àÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡ÊÀì¹¶¤Ï¿Í¿ÈÇäÇã¤È¸½Âå¤ÎÅÛÎìÀ©¡Ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤ÎÅÛÎìÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤¬¤¹¤Ç¤Ë»°ºý½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥À¥°¥é¥¹¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÃø½ñ¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥É¡ÊTrafficked¡Ë¡×¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ½ñ"Cobalt Red"¤Ë´ð¤Å¤¯±Ç²è¤â¸½ºßÀ©ºî½àÈ÷Ãæ¡£
²ÆÌÜ¡¦Âç¡Ê¤Ê¤Ä¤á¡¦¤À¤¤¡Ë
ËÝÌõ²È¡£1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¡Ø¿Í´Ö¤Ë¤Ï12¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥Ò¥®¥ó¥ºÃø¡¢Ê¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡ØÆ°Êª¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡Ê¥¢¥·¥å¥êー¡¦¥¦¥©ー¥ÉÃø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤«¤éSNS¡Ù¡Ê¥ä¥³¥Ö¡¦¥à¥·¥ã¥ó¥¬¥ÞÃø¡¢ÁáÀî½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥¿¥³¤Î¿´¿ÈÌäÂê¡Ù¡Ê¥Ôー¥¿ー¡¦¥´¥É¥Õ¥êー=¥¹¥ß¥¹Ãø¡¢¤ß¤¹¤º½ñË¼¡Ë¤Ê¤ÉÌõ½ñÂ¿¿ô¡£
½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡¡¡§¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥³¥Ð¥ë¥È ¥³¥ó¥´¿Í¤Î·ì¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç
Ãø¼Ô¡¡¡§¥·¥Ã¥À¥ë¥¿¡¡¥«¥é
Ìõ¼Ô¡¡¡§²ÆÌÜ¡¡Âç
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î£¸Æü
È½·¿¡¡¡§»ÍÏ»È½
ÊÇ¿ô¡¡¡§456¥Úー¥¸
Äê²Á¡¡¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÏÂ½ñË¼ https://www.daiwashobo.co.jp