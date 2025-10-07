2026年2月 台湾「第14回 台北國際動漫節」日本コンテンツエリア 出展受付を開始

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）とトーハングループの台湾東販は、2026年2月5日～9日に台湾・台北で開催予定の「第14回 台北國際動漫節」において、オールジャパンコンテンツエリア「ICHIBAN JAPAN日本館」（以下、日本館）を運営いたします。このたび、日本館への出展受付を開始します。

台北國際動漫節とは

【第14回 台北國際動漫節】

ICHIBAN JAPAN日本館の特色

「ICHIBAN JAPAN日本館」ブース・ステージの様子（第13回台北國際動漫節 2025年2月6日～10日）

出展お問い合わせ先

来場客で賑わう「ICHIBAN JAPAN日本館」（2025年2月 第13回台北國際動漫節）- 毎年冬に開催されるアジア最大級の漫画・アニメのイベント。漫画・アニメ・ゲーム関連商品の販売に加え、著者サイン会等のファンイベントやライブパフォーマンスなどが行われます。- 前回2025年2月の開催時には48万5千人が来場しました（前年比101％）。- 日本からは多数の企業や自治体が出展し、著者・声優・アイドルのイベントや観光PRを行うなど、様々な形でプロモーションに活用されています。- 期間：2026年2月5日（木）～9日（月）（5日間）- 場所：台北南港展覧館1館（台北市南港區經貿二路1號）- 日本の企業や自治体等が合同で出展し、商品販売やプロモーションを実施するエリアです。- エリア内には複数の物販・展示ブースを設置。大型モニターや音響を完備した専用ステージを設け、音楽ライブやトークショー、サイン会等も開催できます。- 日本コンテンツを主軸とした現地での対面イベントを通して、出展者の情報発信と台湾及びアジア圏への進出を支援します。また、台湾からの訪日観光活発化を図る自治体への出展支援も可能です。- 日本館で販売する商品の輸送や物販のレジ業務の他、プレスリリースの中国語への翻訳及び台湾各メディアへの配信、SNS・イベントHP を活用した情報発信など、台湾東販の現地スタッフがきめ細かくサポートします。VTuber 展示ブース自治体 観光PR 展示ブースVTuberステージ トークショー- イベント内容の詳細や出展方法につきましては、下記の現地担当までご連絡ください。- 出展お問い合わせ先株式会社トーハン/台湾東販股份有限公司現地担当者：安村 崇E-mail：yasumura@tohan.com.tw- 出展申込締切：11月7日（金）