ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ×Ｙａｋｕｌｔ「科学ってカッコいい！サイエンスヒーローズ」開催のお知らせ

「科学ってカッコいい！サイエンスヒーローズ」実行委員会

本イベントでは、ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ（クイズノック）須貝駿貴さんとヤクルト本社中央研究所研究員によるトークセッションやサイエンスをテーマにしたクイズ大会を開催し、科学に興味のある中高生に向けて「科学することってカッコいいじゃないか！」という気づきを促すことを目的としています。

今後も、さまざまな形で未来を担う若い世代が科学に親しみ、興味をもつきっかけとなるよう、中高生の科学への関心を応援します。

記

- イベント名：「科学ってカッコいい！Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｈｅｒｏｅｓ（サイエンスヒーローズ）」- 開催日時：２０２５年１０月１１日（土）１５：３０～１７：１０- 出演者：須貝駿貴（ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ）、ヤクルト本社中央研究所 研究員- 対 象：全国の中学生・高校生（クイズ大会参加者は高校生１０名）- 開催内容：第１部「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ 須貝駿貴さんによる科学をテーマにしたトークセッション」第２部「高校生参加によるサイエンスクイズ大会」- 参加方法：メタバースプラットフォーム めちゃバース※特設サイト（https://science-heroes.jp）からイベント開催時間にご参加ください。※メタバース会場入場者にはイベント終了後のアンケートに回答するともれなく「図書カードデジタルギフト500円分」をプレゼント！※メタバースで参加できない場合は、特設サイトで案内するＹｏｕＴｕｂｅでご視聴ください。- 参加定員：４００名- 協賛：(株)ヤクルト本社- その他：終了後はヤクルト本社ＹｏｕＴｕｂｅ公式チャンネルで１年間公開予定。以上

※ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ（クイズノック）

ＱｕｉｚＫｎｏｃｋは、クイズ王・伊沢拓司さんが中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。

ＹｏｕＴｕｂｅ（https://www.youtube.com/c/QuizKnock）チャンネル登録者は２５０万人を突破。（２０２５年８月時点）

■出演者プロフィール

須貝駿貴（すがい・しゅんき）さん

知的エンタメ集団・ＱｕｉｚＫｎｏｃｋのメンバー。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。２０１７年からＱｕｉｚＫｎｏｃｋに加入。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル

「ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ」に出演し、自己紹介では「ナイスガイの須貝です」が定番のあいさつ。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは登録者数２５０万人超。国立科学博物館認定サイエン

スコミュニケータで、科学・物理関連の企画を得意とし、 ＱｕｉｚＫｎｏｃｋでも多数担当。学部卒業時には「一高賞」を受賞したほか、２０１８年には日本物理学会で「学生優秀

発表賞」を受賞している。

■株式会社ヤクルト本社（２０２５年３月期）

（１）所在地：東京都港区海岸1丁目10番30号

（２）代表者：成田 裕

（３）事業内容：飲料・食品、 化粧品などの製造・販売、その他

（４）資本金：３１，１１７百万円

（５）設立：１９５５年４月９日

（６）売上高：４９９，６８３百万円

（７）従業員数：２，８５９人

・ヤクルト本社［URL］ https://www.yakult.co.jp/

・ヤクルト中央研究所［URL］ https://institute.yakult.co.jp/