【くつろぎホーム】水まわり専門ショールームを江坂にオープン！見て、触れて、相談を

くつろぎホーム株式会社

大阪の北摂エリアを中心に住まいのリフォームを手がける、くつろぎホーム株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：黒木 太郎）では、2025年10月12日（日）、新たに体験型の水まわりリフォーム専門ショールームをオープンします。場所は吹田の江坂エリア（吹田市垂水町）。オープンを記念して、10月12日（日）・13日（祝・月）の2日間、楽しいイベントを開催します。

「くつろぎホーム」ポータルサイトを見る :https://xn--jckte8ayb1fw150a2i3e.com/

「対面で相談したい」という声に応えたい

ショールームにはスタッフが常駐しています

くつろぎホーム株式会社は、大阪・吹田を拠点に地域密着でリフォーム事業を行っています（※）。

実店舗を持たずにWebで事業を展開中ですが、お客様からは「Webだけでは分からないから実物を見たい」「電話やメールではなく対面で相談したい」というお声も数多く寄せられていました。

そんなお客様のご要望にお応えするため、10月12日（日）、新たに水まわり設備の体験型ショールームを開設します。ショールームでは、スタッフが各設備の細かい部分まで分かりやすく丁寧に説明。相談および見積もりは無料。気兼ねなく相談や比較検討をしていただくことが可能です。「リフォームの相談をしたいけれど、どこに行けばいいか分からない」と迷う方も、まずはお越しいただければ幸いです。

※工事対応エリアは大阪府と兵庫県の一部地域となります。

システムキッチンやシステムバスなど人気メーカーの最新設備を展示

LIXIL「ノクト」タカラスタンダード「グランスパ」アイカ工業「スマートサニタリーU」

ショールームではキッチンや浴室を中心に、TOTOやLIXIL、タカラスタンダードなど人気メーカーの、最新の水まわり設備を展示します。

システムキッチン2セット、システムバス4セット、洗面化粧台1セットなどをラインナップ。店舗用の明るい照明ではなく、実際の住宅でよく使われる昼光色や昼白色の照明で、質感や色味などを視覚的に確認していただくこともできます。また一般的な住宅に多い木質の内装をふんだんに使用し、お客様が施工後をイメージしていただきやすいように工夫しています。

※写真は展示商品の一例です。

後悔しないように。ガス衣類乾燥機やビルトイン食洗機は比較展示で使い勝手を確認

家事ラク製品として人気の高いガス衣類乾燥機とシステムキッチンのビルトイン食洗機は、設置場所や扉の開閉タイプによる使い勝手の違いを体験できるように比較展示します。

■ガス衣類乾燥機リンナイ「乾太くん」…洗濯機上の設置と洗濯機横の設置の2通りを展示

2通りの設置場所を想定して展示実際に使い勝手を比べることが可能です

■ビルトイン食洗機…スライドオープン式とフロントオープン式を展示

スライドオープン式フロントオープン式

いずれの設備も、使われる方の身長、ご自宅のレイアウトや家事動線などによって、使いやすい場所・開閉タイプは異なります。日常的に使う設備なので、ちょっとした「我慢」「不便」はストレスになりがち。後悔しないように、事前にお客様が体験のうえ、設置場所・開閉タイプを検討していただきたいと考えています。

対面でもっとお客様に寄り添い、納得してリフォーム工事を進めていただけるように

今回オープンするショールームは、実際に「見て」「触れて」「相談できる」空間として、メーカーの壁を越え、お客様のライフスタイルに寄り添った水まわりを提案いたします。

また当社が手がけたリフォーム事例集も用意。初めてのリフォームを考えておられる方から、具体的に比較検討を進めている方まで、幅広くご活用いただけます。

実物の設備を確かめて、対面でご相談をしていただくことで、当社ではこれまで以上に「お客様が納得してリフォーム工事を進めていただけること」を目指します。

設備を見て、触れて確認できます打ち合わせスペースで、対面での相談もOK

展示商品のご紹介（一部）

■システムキッチン

・ LIXIL「ノクト」…シンプルで洗練されたデザインと、家事を効率化する高い機能性を兼ね備えたシステムキッチン。

・タカラスタンダード「トレーシア」…扉やキャビネット内部までホーロー仕様で、耐久性と清掃性を兼ね備えたシステムキッチン。

■システムバス

・TOTO「サザナ」…足裏にやさしいほっカラリ床や、断熱構造による快適な浴槽が特長の高機能シリーズ。

・LIXIL「スパージュ」…アクアタワーや肩湯など、極上のリラックス機能を搭載し、ラグジュアリーなバスタイムを演出。

■洗面化粧台

アイカ工業「スマートサニタリーU」…SNSでも話題沸騰の造作洗面化粧台のシリーズ。スタイリッシュな2段収納モデル。

もちろん、展示品以外の水まわりリフォーム（トイレ、給湯器など）についても対応していますので、気軽にご相談を。

10月12日（日）・13日（祝・月）は見積もり依頼で豪華商品が当たる抽選会も

2025年10月12日（日）・13日（祝・月）の 10:00～17:00、ショールームでオープニングイベントを開催します。期間中、ご来場された方にくつろぎホームのオリジナルノベルティをプレゼント。

さらにご来場当日にリフォーム見積もり（無料）を依頼されると、VJAギフトカード（3万円分）や松阪牛ギフト券（2万2,000円分）など、豪華な賞品が当たる抽選会に参加できます。

キッズスペースもあります

そのほか、江坂発スイーツブランド「ル ココン」の焼菓子や、江坂の人気飲食店の軽食の販売ブースも登場。キッズスペースもあるので、小さなお子さま連れでのご来場も大歓迎です。予約不要なので、この機会にご家族でお越しいただき、ショールームの雰囲気をお確かめください。

※来場特典（プレゼント）および抽選会への参加は、いずれも1家族につき1回限り。プレゼント・賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。

くつろぎホーム江坂ショールーム概要

【所在地】〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目10-28

【延床面積】約50平方メートル

【アクセス】大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」徒歩8分／阪急千里線「豊津駅」徒歩10分

【駐車場】敷地内に2台完備

【主な展示品】システムキッチン2セット、システムバス4セット、洗面化粧台1セット、ガス衣類乾燥機2台ほか

【営業時間】10:00～17:00（水曜定休）

予約も可能です。予約はWebサイト、または電話で受け付け

※オープンイベント期間中は駐車場をご利用いただけません。公共交通機関をご利用いただくか、お車・自転車でご来場の際は近隣コインパーキングをご利用ください。

【くつろぎホーム株式会社】

所在地：大阪府吹田市垂水町3丁目10-28

TEL：06-6368-7735／FAX：06-6368-7752

Mail：info@kutsurogi.co.jp

コーポレートサイト： http://kutsurogi.co.jp/

お客様向けポータルサイト：https://リフォーム大阪.com(https://%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E5%A4%A7%E9%98%AA.com)

Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/reform.osaka/

【リフォーム工事対応エリア】

■大阪府…島本町・高槻市・茨木市・箕面市・池田市・枚方市・交野市・寝屋川市・摂津市・吹田市・豊中市・守口市・門真市・四条畷市・大東市・大阪市・東大阪市・八尾市・柏原市・藤井寺市・松原市・羽曳野市・太子町・河南町・千早赤阪村・富田林市・河内長野市・大阪狭山市・堺市・高石市・泉大津市・和泉市・岸和田市・忠岡町

■兵庫県…伊丹市・尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市・川西市

【お問い合わせ】

一般のお客様からのお問い合わせ

フリーダイヤル：0120-587-532

【受付時間】平日:9:30～17:00 土曜日:9:30～15：00

（定休日：日曜・祝日）