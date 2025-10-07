実践データで練習するから即戦力になるスキルが身につく！　朝練から放課後ノックまで、基本から応用まで総ノック数は129本！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2025年10月10日、新刊『Python 実践データ分析 100本ノック 第3版』を発刊します。

無料のGoogleアカウントがあれば、誰でも利用できるColaboratory（データ分析や機械学習に必要な多くのライブラリが標準搭載）で、すぐに練習をはじめられます。

「朝練」で準備運動の9ノック！

「100本ノック」で実践的練習100ノック！

さらに「放課後ノック」ではローカルLLMを使ってみる20本ノックまで。データ分析の現場に対応するプロのノウハウを解説します。

■目次

朝練 100本ノックに備えて準備運動を行いましょう。

序章 朝練 （はじめる前の準備運動・環境整備など）

第1部 基礎編:データ加工

第1章 ウェブからの注文数を分析する10本ノック

第2章 小売店のデータでデータ加工を行う10本ノック

第2部 実践編1:機械学習

第3章 顧客の全体像を把握する10本ノック

第4章 顧客の行動を予測する10本ノック

第5章 顧客の退会を予測する10本ノック

第3部 実践編2:最適化問題

第6章 物流の最適ルートをコンサルティングする10本ノック

第7章 ロジスティクスネットワークの最適設計を行う10本ノック

第8章 数値シミュレーションで消費者行動を予測する10本ノック

第4部 発展編:画像処理/言語処理

第9章 潜在顧客を把握するための画像認識10本ノック

第10章 アンケート分析を行うための自然言語処理10本ノック

放課後ノック ローカルLLMを使ってみる20本ノック

第11章 大規模言語モデル（LLM）を活用した20本ノック

■書籍概要

書名 Python 実践データ分析 100本ノック 第3版

著者 下山輝昌、松田雄馬、三木孝行

定価 2640円（税込）

発売日 2025年10月10日

