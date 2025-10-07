実践データで練習するから即戦力になるスキルが身につく！　朝練から放課後ノックまで、基本から応用まで総ノック数は129本！

写真拡大 (全2枚)

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役　津島憲豪）は、2025年10月10日、新刊『Python 実践データ分析 100本ノック 第3版』を発刊します。



無料のGoogleアカウントがあれば、誰でも利用できるColaboratory（データ分析や機械学習に必要な多くのライブラリが標準搭載）で、すぐに練習をはじめられます。



「朝練」で準備運動の9ノック！


「100本ノック」で実践的練習100ノック！


さらに「放課後ノック」ではローカルLLMを使ってみる20本ノックまで。データ分析の現場に対応するプロのノウハウを解説します。





■目次


朝練 100本ノックに備えて準備運動を行いましょう。


　序章 朝練 （はじめる前の準備運動・環境整備など）


第1部 基礎編:データ加工


　第1章 ウェブからの注文数を分析する10本ノック


　第2章 小売店のデータでデータ加工を行う10本ノック


第2部 実践編1:機械学習


　第3章 顧客の全体像を把握する10本ノック


　第4章 顧客の行動を予測する10本ノック


　第5章 顧客の退会を予測する10本ノック


第3部 実践編2:最適化問題


　第6章 物流の最適ルートをコンサルティングする10本ノック


　第7章 ロジスティクスネットワークの最適設計を行う10本ノック


　第8章 数値シミュレーションで消費者行動を予測する10本ノック


第4部 発展編:画像処理/言語処理


　第9章 潜在顧客を把握するための画像認識10本ノック


　第10章 アンケート分析を行うための自然言語処理10本ノック


放課後ノック ローカルLLMを使ってみる20本ノック


　第11章 大規模言語モデル（LLM）を活用した20本ノック



■書籍概要


書名　Python 実践データ分析 100本ノック 第3版


著者　下山輝昌、松田雄馬、三木孝行


定価　2640円（税込）


発売日　2025年10月10日


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4798075663


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18222276/


※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます