26年1月施行！ 荷主・物流事業者は取適法にどのように対応すべきか

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）は、「中小受託取引適正化法」いわゆる取適法の改正に伴うセミナーを、公正取引委員会をお迎えし、10月22日に開催いたします。

対応すべき法令を明確化し、対応するための具体的なアクションを提案し、荷主企業・物流事業者として新物流2法を含め、留意すべきポイントを解説いたします。

『中小受託取引適正化法』（取適法）が2026年1月1日より施行される予定です。

「下請法」と呼ばれていた「下請代金支払遅延等防止法」が改正・名称変更されるもので、下請けを出す大企業と中小企業との間の不公正な取引を防止し、中小企業における優越的地位の濫用を防ぐことを目的としております。従来の資本金基準に加え、新たに従業員基準が設けられることで、適用範囲が広がり、取引の適正化と価格転嫁が図られます。

公正取引委員会をお迎えし、「取適法」の概要と「下請法」からの変更点を解説し、新物流2法を含めて荷主企業・物流事業者として気を付けるべきポイントを解説いただきます。

イベントの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32158/table/54_1_bfcf21e6a3e4e3d9a424ca8b5f1c242d.jpg?v=202510080325 ]

プログラム予定

15:00 - 15:05 開会の挨拶

（一社） 運輸デジタルビジネス協議会 代表理事 小島 薫

15:05 - 15:40 取適法の概要と下請法からの変更点の解説（仮）

公正取引委員会 経済取引局取引部 企業取引課 課長補佐 岩瀬 輝彦 様

15:40 - 16:00 公正取引員会へのQ&A

公正取引委員会 経済取引局取引部 企業取引課 課長補佐 岩瀬 輝彦 様

ハコベル（株） 物流DXシステム事業部 広報・マーケティングG 統括マネージャー 渡辺 健太 氏

（一社）運輸デジタルビジネス協議会 代表理事 小島 薫

16:00 - 16:25 対応ソリューション・事例のご紹介

ハコベル（株） 物流DXシステム事業部 広報・マーケティングG 統括マネージャー 渡辺 健太 氏

（株）traevo 代表取締役社長 鈴木 久夫 氏

ウイングアーク１ｓｔ（株） BD事業戦略部 法対応G GMG 小野 優貴 氏

16:25 - 16:30 閉会の挨拶

お申込み方法

以下ページよりお申込みください。お申込みの際は、下記の「個人情報の取り扱いについて」をお読みになり、同意いただける場合にのみお申込みをお願いいたします。

https://tdbc.or.jp/news/2025/68d111ea6c7e4817ec1dcd97/

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）

TDBCは運輸業界と発着荷主企業、地方自治体、ICTなど多様な業種のサポート企業が連携し、デジタルテクノロジーを利用することで運輸業界を安心・安全・エコロジーな社会基盤に変革し、業界・社会に貢献することを目的として2016年に設立されました。200社を超える会員が業界の課題解決のためオープンに活動しています。