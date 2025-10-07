『GUILTY GEAR -STRIVE-』から、「ラムレザル＝ヴァレンタイン」の1/4スケールスタチューが登場
株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、『GUILTY GEAR -STRIVE-』に登場する、「ラムレザル＝ヴァレンタイン」をリリースいたしました。予約受付は10月7日よりスタート。商品の発売は2027年1月～2027年4月を予定しています。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/ggs-ramlethal-valentine-upmgg-02s.html
「意味はあったよ でも解らないから続ける」
感情を秘めるヴァレンタイン、最新作の姿で立体化
シーズンを重ねるごとに進化していく、『GUILTY GEAR -STRIVE-』。対戦格闘ゲームの次世代を担うシリーズ最新作より、「ラムレザル＝ヴァレンタイン」がアルティメットプレミアムマスターラインに登場。
イリュリア連王国特機旅団の団長として、秘密裏の任務にあたるヴァレンタインの少女。新作からコスチュームが一新された彼女を、1/4スケールで製作しました。
クロスした大剣に手足をかける構図は、伸びやかでダイナミック。
投げかける視線のニュアンスと合わせて、前作から芽生えた感情を表現しています。
動きのある白いマント、重厚感に満ちた二つの大剣。各部の造形と彩色は、2Dアニメにしか見えない3DCG「セルルック」の立体化に挑んだものです。
面ごとに色を切り替える特有の表現と、リアルな陰影・質感を最適なバランスで調和させ、ゲームの印象をスタチューに宿らせています。
使い魔のヴェルファとウェヌスも、ユーモラスなフォルムはそのままに、チッピングなどで実在感を生み出しました。
こうした造形・彩色をさらに際立たせるのが、特製ベースに内蔵したLEDユニット。
覚醒必殺技「カルヴァドス」を思わせる緑のエフェクトが発光し、戦いの刹那を演出します。
さらにボーナス版だけの特典として、白い“LET’S ROCK”が刻まれたロゴスタンドを用意。
HEAVEN OR HELL--バトル開始の興奮、緊張感を伝えるコレクターズアイテムです。
ラムレザル＝ヴァレンタイン、そして『GUILTY GEAR -STRIVE-』の魅力を余すところなく伝える色、カタチ、ギミック。全世界の格闘ゲーマーへお贈りします。
◆製品ページ◆
https://statue.prime1studio.co.jp/ggs-ramlethal-valentine-upmgg-02s.html
[ご注意]
・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品概要
アルティメットプレミアムマスターライン
GUILTY GEAR -STRIVE-
ラムレザル＝ヴァレンタイン
ボーナス版
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格 ：\193,490 (税込）
発売時期 ：2027年1月～4月頃
販売数量 ：400
シリーズ ：GUILTY GEAR -STRIVE-
フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン
サイズ：1/4 Scale
全高:64cm 全幅:48cm 奥行:51cm
重量：13.5kg
素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）
製品仕様・付属品：
・特製ベース
・ボーナス特典：“LET’S ROCK”ロゴスタンド
※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）
権利表記 ：
(C) ARC SYSTEM WORKS
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/