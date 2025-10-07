『GUILTY GEAR -STRIVE-』から、「ラムレザル＝ヴァレンタイン」の1/4スケールスタチューが登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、『GUILTY GEAR -STRIVE-』に登場する、「ラムレザル＝ヴァレンタイン」をリリースいたしました。予約受付は10月7日よりスタート。商品の発売は2027年1月～2027年4月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/ggs-ramlethal-valentine-upmgg-02s.html

「意味はあったよ でも解らないから続ける」

感情を秘めるヴァレンタイン、最新作の姿で立体化

シーズンを重ねるごとに進化していく、『GUILTY GEAR -STRIVE-』。対戦格闘ゲームの次世代を担うシリーズ最新作より、「ラムレザル＝ヴァレンタイン」がアルティメットプレミアムマスターラインに登場。

イリュリア連王国特機旅団の団長として、秘密裏の任務にあたるヴァレンタインの少女。新作からコスチュームが一新された彼女を、1/4スケールで製作しました。

クロスした大剣に手足をかける構図は、伸びやかでダイナミック。

投げかける視線のニュアンスと合わせて、前作から芽生えた感情を表現しています。

動きのある白いマント、重厚感に満ちた二つの大剣。各部の造形と彩色は、2Dアニメにしか見えない3DCG「セルルック」の立体化に挑んだものです。

面ごとに色を切り替える特有の表現と、リアルな陰影・質感を最適なバランスで調和させ、ゲームの印象をスタチューに宿らせています。

使い魔のヴェルファとウェヌスも、ユーモラスなフォルムはそのままに、チッピングなどで実在感を生み出しました。

こうした造形・彩色をさらに際立たせるのが、特製ベースに内蔵したLEDユニット。

覚醒必殺技「カルヴァドス」を思わせる緑のエフェクトが発光し、戦いの刹那を演出します。

さらにボーナス版だけの特典として、白い“LET’S ROCK”が刻まれたロゴスタンドを用意。

HEAVEN OR HELL--バトル開始の興奮、緊張感を伝えるコレクターズアイテムです。

ラムレザル＝ヴァレンタイン、そして『GUILTY GEAR -STRIVE-』の魅力を余すところなく伝える色、カタチ、ギミック。全世界の格闘ゲーマーへお贈りします。

◆製品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/ggs-ramlethal-valentine-upmgg-02s.html

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

アルティメットプレミアムマスターライン

GUILTY GEAR -STRIVE-

ラムレザル＝ヴァレンタイン

ボーナス版

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\193,490 (税込）

発売時期 ：2027年1月～4月頃

販売数量 ：400

シリーズ ：GUILTY GEAR -STRIVE-

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高:64cm 全幅:48cm 奥行:51cm

重量：13.5kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・特製ベース

・ボーナス特典：“LET’S ROCK”ロゴスタンド

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

権利表記 ：

(C) ARC SYSTEM WORKS

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/