株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、グローバル人財活用推進事業の一環として、2025年１０ 月２４ 日（水）に、外国人財採用に関心のある宿泊・飲食業界向けの『キルギス人財インターン採用・活用セミナー』をオンライン開催いたします。

【セミナーの概要】

近年、少子化やインバウンド需要の急増により宿泊・飲食業界における労働力の減少が社会問題となっています。日本旅行はこうした社会課題を背景に、グローバル人財活用推進事業に取り組んでいます。

当社は昨年来、中央アジアのキルギス共和国を代表する大学、キルギス共和国 労働・社会保障・移民省とパートナー協定を結び、日本国内の企業・団体への外国人財の紹介・支援を強化してきました。

本セミナーでは、キルギス人財のインターン制度の紹介を中心に、パートナー協定を結んだアラバエフ・キルギス国立大学から生中継をし、教育設備や現地の学生をご紹介します。また当社の紹介でインターン生を採用されたホテル佐野家におけるキルギス人財採用の経緯や採用企業としての声などをご紹介いたします。

【セミナー内容】

※参加費無料・セミナー内容は一部変更となる場合がございます。

1． 開催日時

2025年10月24日(金) 14:00～15:30

2． 開催方法

Zoomウェビナーにて開催（オンライン）

3． 進行スケジュール

１. 開会のあいさつ

２. インターン制度について

３. キルギス人財の特徴・教育機関について

４. 採用実例のご紹介

５. 日本旅行 グローバル人財活用推進事業について

６. 質疑応答

4． 主催

株式会社日本旅行

5． お申込み

https://qa.nta.co.jp/Q/auto/ja/42600092/seminar/(https://qa.nta.co.jp/Q/auto/ja/42600092/seminar/)

6． お問合せ

株式会社日本旅行

事業共創推進本部グローバル人財活用推進チーム

TEL : 03-6895-7753 Email ： jinzai_nta@nta.co.jp