「ロペピクニック」のテーラードジャコットが、「VERY BESTアウター大賞 コスパ賞」を受賞。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」)が運営する、「ROPE' PICNIC（ロペピクニック）」のテーラードジャコットが、この度行われた「VERY BESTアウター大賞2025 コスパ賞」で受賞しました。受賞アイテムは、ジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRE JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて先行予約受付中。2025年10月11日(土)に「ROPE' PICNIC」店舗にて発売いたします（注1）。

ジャコットとは、ジャケットとコートを組み合わせた造語で、ジャケットのように羽織れて、コートのように温かい中間アウターです。近年、気温が安定しない秋～冬の時期にアウターとして着られる注目のアイテムとなっています。今回、「ロペピクニック」のテーラードジャコットが、VERY11月号に掲載されている「VERY BESTアウター大賞2025 コスパ賞」にて受賞しました。本アイテムは、表面感のあるこだわりのネップツイードと、軽やかに羽織れる”軽量さ”が魅力で、マニッシュなアイテムながらも、女性らしい程よいサイジングでオフィスや日常にも着られるシーンレスなジャコットに仕上げています。

（注1）各店舗、10月11日（土）の開店と同時に販売開始予定です。なお、開店時間は店舗によって異なります。

ネップツイードテーラードジャコット

VERY11月号掲載

ネップツイードテーラードジャコット

品番：GDV55000

価格：\13,200（税込）

カラー：ブラック/ダークブラウン

サイズ：フリー

URL：https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/jacket-outerwear/tailored-jacket/GDV55000

ネップの表情が魅力のツイード素材を使用したシングルジャケット。表面感のある風合いが温かみを引き立て、季節感と奥行きをプラス。マニッシュに着こなせる上品さに加え、インナーにニットも着られる、程よくゆとりのあるシルエット。

受賞アイテム詳細 :https://www.junonline.jp/rope-picnic/product/jacket-outerwear/tailored-jacket/GDV55000

【VERY BESTアウター大賞2025】

7月下旬に「VERY BESTアウター大賞2025」の最終選考を開催し、編集部スタッフと読者合計60名以上が数多くのアウターを試着。約160アイテムの中から、大賞1点・副賞4点に投票を行い受賞ブランドが決定しました。

■「VERY」について

メインターゲットは結婚、妊娠、出産、初めての子育て、入園、入学、仕事復帰など、初めてずくめの日々を駆け抜ける、30～40代を中心とした子育て層。専業主婦から働くママまで、多様なママのライフスタイルを応援する企画が人気。「オシャレの力でママたちをもっと元気に！」「夫婦間ジェンダーギャップをなくそう」を2大テーマに、ファッション、ビューティ、フード、インテリア、カルチャーを網羅する記事を発信していきます。

https://veryweb.jp/

取り扱い店舗

ROPE' PICNIC店舗

https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/

オンラインストア

https://www.junonline.jp/rope-picnic/

ROPE' PICNICインフォメーション

ブランドサイト

https://www.ropepicnic.com/

Instagram

https://www.instagram.com/ropepicnic_official/

X

https://x.com/RopePicnic

Facebook

https://www.facebook.com/ropepicnic2000/