情報過多な現代人に捧ぐ。仏教の教え「手放す」を体験し、真の生き方・働き方を再発見するワークショップ

高野山真言宗 旭山寺（所在地：北海道旭川市、副住職：渋谷智海）と、キャリアセミナー・広報コンテンツ制作を行ういろえんぴつ株式会社（所在地：北海道旭川市、代表取締役：大田原裕希）は、現代人が抱える生き方・働き方の迷いに対し、仏教の重要な教えである【手放す】を体験する共同ワークショップ「SELF DISCOVERY PROGRAM：「自分」の再発見プログラム」を、2025年11月3日（月・祝）に旭山寺にて開催します。

1. 企画背景：現代の執着を手放し、「空っぽ」な自分と向き合う

情報やモノ、そして「こうあるべき」という固定概念に溢れる現代社会において、多くの人々が本当に望む生き方・働き方を見失いがちです。本プログラムは、この課題に対し、仏教の教えである「執着を手放す」というシンプルな知恵を提供します。

副住職の渋谷智海氏と、キャリア支援を行う大田原裕希氏がタッグを組み、「仏教の知恵」を「実生活へのアウトプット」につなげる実践的な3ステップワークを通して、心の奥から“自分の生き方・働き方”を再発見することを目指します。

2. プログラムの特徴：仏教の教えを「知る」→「感じる」→「生みなおす」3ステップ

詳細を見る :https://asahiyamadera-iroenpitsu.peatix.com/

本ワークショップでは、仏教の教えを頭で理解するだけでなく、心と身体で深く体験するための独自プログラムを用意しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159482/table/8_1_1101c1b7d3e0330f04b61c9399da50df.jpg?v=202510080255 ]

3.開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159482/table/8_2_bbd26a56ef5410976e8f2b8a60be1e07.jpg?v=202510080255 ]詳細を見る :https://asahiyamadera-iroenpitsu.peatix.com/

【主催者プロフィール】

■ 渋谷 智海（しぶや ちかい）：高野山真言宗 旭山寺 副住職

旭川市生まれ。広告代理店勤務などを経て高野山専修学院尼僧部へ。自坊での活動の傍ら、全国の宿坊運営支援も行う。異業種での経験と仏教の知恵を結びつけ、現代に寄り添った教えを伝えている。

■ 大田原 裕希（おおたわら ゆき）：いろえんぴつ株式会社 代表取締役

旭川市生まれ。商社、イベント会社、コンサル会社を経て独立。200社以上の取材経験とキャリアセミナーの実績を活かし、企業の広報支援を展開。12月から旭川市近郊にお住まいの方限定コミュニティ「あさきゃん」スタート。自社メディア「カラキャン」へ掲載企業の経営者へお声がけし月1回リアルな学びの場を提供していきます。

