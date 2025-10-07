»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¡2026Ç¯ÅÙÆþ¼ÒÍ½Äê¼Ô¤ÎÆâÄê¼°¤ò³«ºÅ
¡¡»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÍÌî·É°ì¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢10·î1Æü¡¢Íè½ÕÆþ¼ÒÍ½Äê¼ÔÌó30Ì¾¤ÎÆâÄê¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÄê¼°¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤ËÆþ¼ÒÍ½Äê¤Î¿·Â´ÆâÄê¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢ÆâÄê¾Ú½ñ¼øÍ¿¤Î¤Î¤Á¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÉÍÌî¤«¤é½Ë¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬»ä¤¿¤Á¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀìÌçÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢Ë¤«¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆâÄê¼°¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆâÄê¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¡¦´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦Á¥Çõ¡¦LBO¤Ê¤É¥×¥í¥À¥¯¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤ä¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥êー¥¹¡¦³äÉê»ö¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾åÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¡¢¤½¤·¤ÆÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Á¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¿Íºâ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Íè½Õ¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¼Ò°÷¤¬¼¡Âå¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÁá´ü¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÃÎ¼±Åù¤Î´ðÁÃ¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤È¡¢ÀìÌçÀ¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤ä»Ù±ç¤Î½¼¼Â²½¤Ë¡¢°ìÁØ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- »°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ »°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥°¥ëー¥×¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥êー¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤«¤é¸Ä¿Í¥íー¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¤Î¥Á¥«¥é¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òµ¡Æ°Åª¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£