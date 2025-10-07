メッセフランクフルト ジャパン株式会社

一般社団法人日本鋳造協会（主催、会長：藤原愼二）とメッセフランクフルト ジャパン株式会社（オーガナイザー、代表取締役社長：梶原靖志）は、2026年9月9日（水）から11日（金）の3日間、「ファンドリーテック + エキスポ 2026」を東京ビッグサイト 南4ホールで初開催します。本展示会は、鋳造技術および関連する最新の設備・材料・ソリューションを一堂に集め、鋳造産業のさらなる発展と持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。第1回は「E-Mono作ろうよ！」をテーマに、環境への配慮、経済的価値、技術的卓越性の三要素を兼ね備えた新たな“ものづくり”の可能性を広く発信します。また、アジア最大規模の工業炉・熱処理技術および関連機器の国際展示会「サーモテック2026 第9回国際工業炉・関連機器展」と同時期開催することで、鋳造業界を含めた包括的なものづくりに関わる最新技術・製品が集結する、新たなBtoBプラットフォームの設立を目指します。

主催の一般社団法人日本鋳造協会会長の藤原愼二は「本展示会では、各企業・団体のブース出展に加え、基調講演などのセミナーを通じて、業界全体に向けて最新の技術や研究成果を発表します。また、次世代を担う人材の育成と産学連携の促進を目標とし、鋳造産業の魅力をより多くの皆さまに知っていただける機会となるよう、取り組みます」と語りました。

本展示会への出展申込みの最終締切りは、2026年4月30日（木）です。期日前でも予定小間数に達した場合、申込みを締切ります。

また、出展検討者を対象に、出展者概要説明会を下記要領にて開催します。

『ファンドリーテック + エキスポ 2026』出展概要説明会＆出展相談会

【大阪開催】日時：2025年11月7日（金）13:30-14:30

会場：JEC日本研修センター心斎橋 中会議室B-1

（大阪府大阪市中央区南船場1-18-11 SRビル長堀）

【東京開催】日時：2025年11月12日（水）13:30-14:30

会場：機械振興会館 B-3 研修-2（東京都港区芝公園3-5-8）

詳細

http://mfjp-files.com/documents/fte2026/exhibitorbreefing.pdf

参加申込（申込み締切 10月31日（金））

https://willap.jp/p/acc_1609/FET26_breefing_1/

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39004/table/92_1_78ab7ff8e1f0f01b9182b4688afda8d8.jpg?v=202510080225 ]

■出展・来場に関するお申込み・お問合せ先

Foundry Tech + Expo 事務局

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

Tel 03-3262-8410

info@foundrytechexpo.com

www.foundrytechexpo.com