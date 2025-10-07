大井町駅前の複合施設「OIMACHI TRACKS」に「TSUTAYA BOOKSTORE」を出店

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鎌浦慎一郎、以下「CX」）は、小浦石油 株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：小浦 芳生）とともに、大井町駅前に2026年3月オープン予定の複合施設「OIMACHI TRACKS」2・3階に「TSUTAYA BOOKSTORE」を出店いたします。

2階の書籍売り場では、豊富な品ぞろえのビジネス書を中心に新たな本との出会いをご提案します。また、生活に彩りを添えるライフスタイル雑貨も展開します。

3階の「SHARE LOUNGE」には、仕事に集中できる半個室・会議室やゆったりとしたオープン席を設け、フリードリンク・スナックなど充実のアメニティをそろえます。仕事や作業などの“ON”の時間にはアイデアが広がるワークスペースとして、ご家族やご友人と過ごしたり、ひとりでリラックスする“OFF”の時間には居心地のよいカフェスペースとしてもご利用いただけます。また、地域の方々や街を訪れる皆さまにとって、新しい発見や出会いが広がる交流イベントを店内で開催していく予定です。

店舗の詳細については、随時発表してまいります。