【無料ウェビナー】医用/薬科機器・半導体製造装置における搬送ベルト選定のポイント

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社(本社:兵庫県神戸市)は、ウェビナー「医用/薬科機器・半導体製造装置における搬送ベルト選定のポイント」を開催いたします。

医用/薬科機器・半導体製造装置では、搬送物を搬送する際、精密な搬送精度が求められます。今回のウェビナーでは、医用/薬科機器・半導体製造装置において、お客様からよくお聞きするお困りごとや課題を当社の「シームレス平ベルト」や「歯付ベルト」を用いて解決する用途事例などを解説いたします。また、搬送物やレイアウトに応じた最適な製品の選び方のポイントも紹介いたします。

▶搬送物の形状によっては、上手く搬送物が運べない

▶垂直搬送や斜め搬送といったレイアウトでの適切な搬送方法が分からない

▶医用/薬科機器・半導体製造装置における搬送ベルトの用途事例を知りたい

上記のようなお困りごとや課題をお持ちの皆さまに、ぜひお聞きいただきたい内容となっています。

■開催概要

【テーマ】 医用/薬科機器・半導体製造装置における搬送ベルト選定のポイント

【登壇者】 バンドー化学株式会社 産業資材事業部 技術部 荒木 伸介

■開催情報詳細

【日時】 2025年10月24日（金）15時00分から16時00分（ライブ配信）

2025年10月29日（水）10時00分から11時00分（アーカイブ配信）

2025年10月29日（水）16時00分から17時00分（アーカイブ配信）

【会場】 Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。

（別途アクセス方法をご連絡いたします）

【定員】 500名

【参加費】 無料（事前登録制）

【お申込み】

以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

URL: https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-251024-application.html?prtimes

※ お申込み期限：ライブ配信：10月23日(木) 正午、アーカイブ配信：10月28日 (火）正午。

※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■当ウェビナーに関するお問い合わせ

バンドー化学株式会社 産業資材事業部 営業部

担当：遠藤 TEL: 06-7175-7422 E-mail: shoko.endo@bandogrp.com