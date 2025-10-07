株式会社日立プラントコンストラクションとのオフィシャルパートナー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

本契約締結に伴い、10月より開幕する2025₋26シーズンよりサンロッカーズ渋谷ホームゲームTOビジョンおよびサンロッカーズ渋谷各広報物へ「株式会社日立プラントコンストラクション」のロゴを掲載いたします。

■株式会社日立プラントコンストラクション コメント

株式会社日立プラントコンストラクションは、2025-26シーズンよりオフィシャルパートナーとして、支援を開始することとなりました。クラブ理念である「全ての人々に夢や希望を与え、地域やコミュニティへ新たな価値を創出する」ことに強く共感し、私たちもこの歩みに加わる決意をしました。

クラブとともに私たちも成長できるよう全力で応援してまいります。

■株式会社日立プラントコンストラクション 会社概要

会社名：株式会社日立プラントコンストラクション

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 ワールドインポートマートビル

代表者：取締役社長 津下豊彦

URL： https://www.hitachi-plant-construction.co.jp/(https://www.hitachi-plant-construction.co.jp/)

■掲出ロゴ

■ロゴ掲載箇所

・サンロッカーズ渋谷ホームゲームTOビジョン

・サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/

運営会社： 株式会社サンロッカーズ