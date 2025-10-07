OIMACHI TRACKS RESI DENCE　2026年4月入居開始予定

株式会社ジェイアール東日本都市開発

株式会社ジェイアール東日本都市開発（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:根本 英紀）は、2026年3月28日（土）にまちびらきを迎えるOIMACHI TRACKS内に開発中の高級賃貸タワーレジデンス「OIMACHI TRACKS RESIDENCE（以下、本物件）」の入居開始時期を2026年4月（予定）にすることをお知らせします。また、本日、本物件のオフィシャルサイト（https://www.oimachi-tracks-residence.jp/）を開設しました。

１．OIMACHI TRACKS RESIDENCEの特徴

OIMACHI TRACKSは、JR東日本が開発を推進する「広域品川圏」の一翼を担う開発です。本物件は、東京の玄関口となるエリアに相応しい上質なくらしが実現可能な、総戸数194戸の高級賃貸タワーレジデンスです。

大井町駅から徒歩2分（約100m）という至近性に加え、駅の改札から2階デッキを経由することによりアンブレラフリーでアクセスできる動線を確保しており、お住まいになる方々に駅前の特等席に住む特別感を感じていただくことができます。また、OIMACHI TRACKSには、緑豊かな広場などのパブリックスペースが整備されるほか、レジデンスの足元にはアウトモール型商業施設も開業予定です。都心にいながら、自然の憩いを感じられるとともに、シネマコンプレックスやスパ・サウナといった施設をレジデンスの共用施設のような感覚でお使いいただくことができます。

渋谷・新宿・東京などの都心部や、羽田空港などへのアクセスも抜群で、ビジネスはいうまでもなく通学や旅行、レジャーなど、様々な活動で快適な移動ができるため、アクティブな暮らしが叶います。

（１）くらしを豊かにする充実した共用部

●エントランスロビー

JR大井町駅とペデストリアンデッキで接続する3階にメインエントランスを配置しています。ロビー空間は木を基調とした木漏れ日を感じさせるインテリアとなっており、住民の皆さまを優しくお出迎えします。ロビーの北側には、お住いの方だけが利用することができるプライベートテラスを設け、都心にいながら自然を感じられるリラックス空間を提供します。また、来客対応可能なミーティングルームを併設しています。

●ラウンジ

14階には、都心を一望できる住民専用のラウンジをご用意しました。ノースライトが柔らかな空間を演出します。リフレッシュしたい方、仲間との時間を過ごしたい方など、セカンドリビングとして利用シーンに応じ心地よくお過ごしいただけるように、インテリアにも工夫を凝らしています。ウェブミーティング等でご利用いただける個室ブースも設けていますので、プライベートも確保することができます。

（２）希少な眺望と上質さを兼ね備えた専有部

インテリアには優しい印象の木を基調としたデザインを採用し、リラックスできる空間を演出しています。ライフスタイルに応じて選択いただけるよう、1K～3LDK（27.88平方メートル ～127.20平方メートル ）のバリエーション豊かな間取りをご用意することで、多様な価値観を受け止める、優雅で柔軟な住まいのかたちを実現しました。

●24階：プレミアムフロア

24階には、ゆとりある広さや間接照明のあるリビング空間を実現した専有部を配置し、ワンランク上の上質さをご提供するプレミアムフロアとなっています。都心の景色を贅沢に味わうことができる希少な眺望から、開放感のある時間をお過ごしいただけます。キッチンには、海外製の大容量フロントオープン式食洗機や電子レンジ機能付きオーブンを備え、毎日の暮らしに華やかさを与えます。

●18階～23階

1Kから2LDKまで、豊富な間取りをご用意しました。カラースキームは、やさしい色調のナチュラルベージュと、モダンな印象を与えるグレージュの2種類からお選びいただけます。窓からの景色は、北側には眼下に山手線の車両基地や都心の街並み、東側上層階からは海、南西側からは富士山が見えるなど、開口部の方角により表情が異なりますので、それぞれの嗜好に合った部屋を選択いただくことが可能です。

●14階：SOHO（Small Office Home Office）

法人登記が可能なSOHOは、JR東日本グループ初の展開となります。ビジネススペースの他に、日常生活に必要な設備（キッチン、トイレ、シャワーユニット）を整えていますので、仕事と暮らしが共存するライフスタイルを叶えることができます。

２．上質なくらしのためのホスピタリティ

コンシェルジュによる洗練されたおもてなしに加え、災害時にも安心な環境を確保します。

（１）住民向けサービス例１.：コンシェルジュサービス

エントランスロビーにはフロントデスクにコンシェルジュスタッフが常駐※1します。お住まいの方々を心地よくお出迎えするとともに、クリーニングや宅配便の取次ぎ、タクシーの手配など、日々のくらしをサポートします。

※1 営業時間は7時～22時予定。一部サービスは有料。

（２）住民向けサービス例２.：利便性の高いサービス提案

OIMACHI TRACKSにある商業施設やホテルと連携した住民向けサービスを展開予定です。

（３）レジリエンス（BCP対応）

建物は制振構造を採用しています。また、災害時に電力供給が遮断された際には、OIMACHI TRACKS内に設置されている非常用発電機から72時間の受電が可能であるとともに、建物内に全住戸分の防災備蓄品を保管する防災備蓄倉庫を設け、災害時にも安心・安全を確保できる環境を整えます。

（４）共用設備

共用部にトランクルーム（※有料）や宅配ボックスを整備して、日々の生活の利便性を向上させます。駐車場（※有料）は大型車も駐車可能な自走式の平置きとなっており、素敵なカーライフが叶います。

（５）ゼロカーボンの取り組み

再生可能エネルギー証書の活用などにより、使用する電力を実質再生可能エネルギー由来としています。ガスにおいては、東京ガス(株)が提供するカーボンオフセット都市ガスを選択することが可能であり、お住まいの方々も一体となってゼロカーボンのまちづくりに取り組むことができます。

※本件プレスリリースに掲載の画像はすべてイメージです。