沢口愛華の表紙＆巻頭10P！ 奈月セナ、江籠裕奈、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華、日向坂46・下田衣珠季掲載の『FLASH』は、10月7日(火)発売

１.グラビアクイーン・沢口愛華が『FLASH』表紙＆巻頭で、進化する圧巻ボディを見せた！

グラビアのみならず、女優にモータースポーツのアンバサダーなど、多岐にわたって活躍する沢口愛華。10月7日発売の『FLASH』で表紙＆巻頭10ページを飾り、まさにグラビアクイーンと呼ぶにふさわしい美貌とボディを披露している。表情、ポージング、スタイルと、あらゆる要素が進化を続ける彼女を目に焼き付けてほしい。



【プロフィール】

さわぐちあいか 22歳 2003年2月24日生まれ 愛知県出身 T155 「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。以降、グラビアアイドルとして各誌を席巻。現在は、グラビアに加え、10月2日スタートのドラマ『御社の乱れ正します！ 2』（BS-TBS）出演、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、幅広く活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@sawa_aika827）、公式Instagram（@sawaguchi_aika_official）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『Silent Heat』が各電子書店で発売！

２.奈月セナが4年ぶり撮りおろしの『FLASH』で見せた官能ボディ！

圧巻のプロポーションとエキゾチックなルックスで独自の存在感を放つ奈月セナが『FLASH』に登場。同誌では4年ぶりとなる撮り下ろしを披露。8ページにわたり、大胆に見せる素肌と艶やかな表情を堪能できる。20代ラストの輝きと色気を併せ持つページは必見だ。

【プロフィール】

なつきせな 29歳 1996年5月30日生まれ 岐阜県出身 T172 2018年にグラビアデビューをすると、類まれなるプロポーションが注目を集めグラビア界を席巻。女優としても活躍しており、2024年公開の映画『痴人の愛』ではヒロインを熱演。10月7日から放送のドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）にも出演する。そのほか最新情報は、公式Instagram（＠natsuki_sena）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『愛のために』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

３.江籠裕奈が大好評の3rd写真集のアザーカットを『FLASH』で独占公開！

SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍を続ける江籠裕奈が『FLASH』に登場。大好評につき重版が決定した3rd写真集のアザーカットを特別公開している。タイの楽園のような太陽のもとで撮影された彼女の麗しい姿を目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

えごゆうな 25歳 2000年3月29日生まれ 愛知県出身 T162 2011年10月、SKE48に5期生として加入。2023年末に12年間在籍したSKE48を卒業。卒業後もソロアイドルとして活動。今年6月18日には、3rd シングル『Only Lonely』をリリースし、同日付オリコンデイリーチャートで5位を獲得。12月3日には5thシングル『D∞ll』（ドール）」リリース決定。現在、3rd写真集『I DO Love』（光文社）が大好評発売中

【クレジット】

【デジタル告知】

江籠裕奈3rd写真集アザーカット版（仮）は近日発売予定！乞うご期待!!

４.“令和一エロい完売クイーン”新田妃奈が『FLASH』でHカップボディを披露！

現在大躍進中のグラビアアイドル・新田妃奈。『FLASH』に登場し、Hカップの衝撃的なプロポーションを大胆に披露している。同誌での初グラビア記念のお渡し会や先日発売の１st DVDのイベントでも、新人離れした数を完売させた彼女。さらなる快進撃待ったなしの彼女の艶姿は必見だ。

【プロフィール】

にったひな 25歳 1999年11月13日生まれ 東京都出身 T160・B93(H)W58H88 白百合女子大学在学中にエントリーした日本最大級の大学生のミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST2021」で準グランプリに輝く。塾講師などを経て今年4月、本誌にてグラビアデビューを果たした。1st DVD『ひな祭り』（竹書房）は現在発売中。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@hinanitta1113）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

『“令和一エロい完売クイーン”のすべて』は「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店にて10月21日発売！

【イベント告知】

本誌発売記念のお渡し会イベントが10月19日(日)に光文社にて開催。詳細は本人SNSにて

５.「＃よーよーよー」のエース由良ゆらが『FLASH』に初登場！艶やかな水着グラビアで魅了！

アイドルグループ「#よーよーよー」のエース由良ゆらが『FLASH』に初登場。6ページにわたるグラビアでは、官能的な雰囲気で彼女の魅力に迫っている。「大人っぽく落ち着いた表情を意識しました」と本人が語る通り、普段とはひと味違う魅力を放つ水着姿は、必見だ。



【プロフィール】

ゆらゆら 6月17日生まれ 千葉県出身 T152 2020年よりゼロイチファミリアに所属。2021年にアイドルグループ「＃よーよーよー」のメンバーに。2024年に1st写真集『ゆらドキッ！』（白夜書房）を発売。そのほか最新情報は公式X（@yurayura_yuraa）、公式Instagram（＠yurayura_yuuura）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集が近日発売予定！

６.地上波連ドラ主演女優・北野瑠華が『FLASH』で見せた極上のビジュアル！

SKE48卒業後、地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、女優として活躍中の北野瑠華が『FLASH』に登場。可憐な笑顔や抜群のプロポーションを見せた撮り下ろしを披露。インタビューでは、女優としての次なる目標について語っている。



【プロフィール】

きたのるか 26歳 1999年５月25日生まれ 岐阜県出身 T158 2013年にSKE48の6期生としてデビューし、2019年にはチームKIIの副リーダーに就任。2024年６月にグループを卒業し、同年９月に発売した1st写真集が大きな話題を呼んだ。また、今年は地上波連続ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務めるなど、活動の幅を広げている。そのほか最新情報は、公式X（@official_ruka25）、公式Instagram（@rukakitano0525）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『波間に誘われて』は各電子書店にて発売中！

７.日向坂46 五期生 下田衣珠季が『FLASH』に初登場！18歳らしいフレッシュさ弾けるグラビア披露

今年の3月に日向坂46に加入した5期生の下田衣珠季が『FLASH』に初登場。18歳らしいフレッシュさや無邪気さがまぶしい、シンデレラガールの輝きを切り取った7ページとなっている。インタビューでは、彼女にとって初となるツアー参加での目標を語っている。

【プロフィール】

しもだいずき 18歳 2006年12月26日生まれ 千葉県出身 T154 2025年3月に日向坂46の五期生メンバーとして加入。長所：いろいろな人とすぐ仲よくなれるところ。好きな食べ物：ヨーグルト、アボカド、いちご

【クレジット】

