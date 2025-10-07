「Japan IT Week 秋展2025」出展のお知らせ（2025年10月22日～10月24日）

日本システム技術株式会社

このたび、RX Japan株式会社が企画運営する展示会「Japan IT Week 秋展 2025」（以下「Japan IT Week」）に、当社DI事業本部 第二事業部が出展いたします。




■Japan IT Weekについて


Japan IT Weekは、日本最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展です。


当社は、統合開発環境「JFW」、倉庫管理システム「CIRRUS/WH」、RAGチャットボット、特徴量活用など様々なソリューションをご紹介いたします。


展示会詳細につきましてはこちら(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html)をご覧ください（クリックで外部サイトへ遷移します）。



【イベント名】　Japan IT Week 秋展 2025


【開催日時】 　 2025年10月22日（水）～24日（金）


【主催】　　　　RX Japan株式会社


【会場】　　　　幕張メッセ 1～8ホール（2ホール）


【参加費用】　　無料（事前登録制）


　　　　　　　　展示会入場には来場登録が必要となります。


　　　　　　　　以下のウェブサイトの「来場登録をする」からお申し込みください。


　　　　　　　　URL：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/register.html



【本件に関するお問い合わせ先】


　日本システム技術株式会社　　


　DI事業本部 第二事業部　担当：楠美


　TEL：03-6718-2697


　Mail：ci-sales@jast.co.jp


　URL：https://www.jast-si.jp/



　▼日本システム技術株式会社　企業情報


　　https://www.jast.jp/



以上