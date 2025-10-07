「Japan IT Week 秋展2025」出展のお知らせ（2025年10月22日～10月24日）
日本システム技術株式会社
このたび、RX Japan株式会社が企画運営する展示会「Japan IT Week 秋展 2025」（以下「Japan IT Week」）に、当社DI事業本部 第二事業部が出展いたします。
■Japan IT Weekについて
Japan IT Weekは、日本最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展です。
当社は、統合開発環境「JFW」、倉庫管理システム「CIRRUS/WH」、RAGチャットボット、特徴量活用など様々なソリューションをご紹介いたします。
展示会詳細につきましてはこちら(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html)をご覧ください（クリックで外部サイトへ遷移します）。
【イベント名】 Japan IT Week 秋展 2025
【開催日時】 2025年10月22日（水）～24日（金）
【主催】 RX Japan株式会社
【会場】 幕張メッセ 1～8ホール（2ホール）
【参加費用】 無料（事前登録制）
展示会入場には来場登録が必要となります。
以下のウェブサイトの「来場登録をする」からお申し込みください。
URL：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/register.html
【本件に関するお問い合わせ先】
日本システム技術株式会社
DI事業本部 第二事業部 担当：楠美
TEL：03-6718-2697
Mail：ci-sales@jast.co.jp
URL：https://www.jast-si.jp/
▼日本システム技術株式会社 企業情報
https://www.jast.jp/
以上