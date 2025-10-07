【エトロ】新作バッグ「ポニー」

エトロ ジャパン

クリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツォによってデザインされた新作バッグ「ポニー」は、エトロの伝統と革新性、そして時代を超えて愛されるプロダクトを生み出すというブランドの理念を体現しており、ディテールに至るまで丹念に作り込まれています。

その形は、17世紀のイタリアに由来を持つレザーグッズ「カッチャトリーナ」を再解釈したもの。かつて羊飼いや農民に使われていたものが、今では、エトロの70年代ボヘミアンムードへの愛を象徴する存在として、現代的に再構築されています。

オリジナルのラウンドフォルムは、構造をあえてくずしたデコンストラクトなムードで再構築。プロポーションは完全に再設計され、トップにはミニマルなフラップを配し、ペガソの刻印を施したコイン型の留め具、ペイズリー柄をあしらったカラビナ、そして馬具の世界に着想を得たローラーバックルなど、ディテールのひとつひとつにブランドの美学が息づいています。

ローンチキャンペーンでは、遊び心と親密な視点を通して、この新たなアイコンを描き出します。都会的で型にはまらず、気取らない洗練さを纏うミューズ ―― 英国人モデルのアイリス・ロウが街を自由に駆け巡る姿を捉えました。映画的な視点を組み合わせたダイナミックなコラージュによって構成されたこの物語は、温かく、自然体で、どこかノスタルジック。喜びや自立、そして自己表現を映し出す、現代的なポートレートとなっています。

視線、一歩、しぐさ、笑顔--さまざまな瞬間と視点が、エトロのモダンな美学の多面性と、ポニーバッグに宿る活気に満ちたエクレクティックな本質を讃えています。

ポニーバッグは、スムースレザー、タンブルレザー、スエード、レオパルド柄のハラコレザーなど、多彩な素材で展開。スモール、ミディアム、マキシサイズの3種類をご用意しています。エトロ公式サイト ETRO.comをはじめ、ウィメンズ取り扱いのエトロブティックにて販売しています。

【ポニーバッグ商品詳細】

レザー スモール（ブラック、ダークグリーン）22.5 x 16 x 7cm 286,000円

スエード スモール（ブラウン）22.5 x 16 x 7cm 264,000円

ハラコレザー スモール（ブラウン）22.5 x 16 x 7cm 346,500円

レザー ミディアム（バーガンディー、ホワイト、ブラック）29 x 20 x 10cm 346,500円

スエード ミディアム（ネイビー、ブラウン）29 x 20 x 10cm 324,500円

タンブルレザー ミディアム（ライトブラウン、ホワイト）29 x 20 x 10cm 346,500円

タンブルレザー マキシ（ライトブラウン）44.5 x 31.5 x 3cm 429,000円