災害時における指定福祉避難所の設置運営に関する協定を締結しました

四街道市役所

災害時に一般の避難所では生活が困難な高齢または障がいのある要配慮者のため、災害時における指定福祉避難所の設置運営に関する協定を令和７年９月２５日（木）に締結しました。

今後は、指定福祉避難所における要配慮者の受け入れに必要な防災資器材の購入費に対する補助金の交付を行い、受け入れ体制を強化してまいります。

（四街道市長 鈴木陽介、各法人および学校の代表者様）

■締結式日時 令和７年１０月３日（金）

■締結式場所 四街道市役所 本館１号棟 ３階特別会議室

■協定締結事業者

１）社会福祉法人旭会 施設名 特別養護老人ホーム あさひ園

２）社会福祉法人勝曼会 施設名 特別養護老人ホーム あすみの丘

３）社会福祉法人慈照会 施設名 四街道老人ホーム

４）医療法人社団威風会 施設名 介護老人保健施設 栗の郷

５）医療法人社団敬徳会 施設名

１.介護老人保健施設 のぞみ

２.きわみデイサービスセンター

６）社会福祉法人双樹会 施設名 地域密着型特別養護老人ホームリバーサイド

７）社会福祉法人樹会 施設名 特別養護老人ホーム 四街道苑

８）社会福祉法人笑顔 施設名 特別養護老人ホーム からたち

９）千葉県立四街道特別支援学校