【INOVE STYLE Originals】洗うほどにやわらかさが育つ「泉州タオル」を2025年10月10日（金）発売

株式会社第一住建ホールディングス

株式会社INOVE STYLE（本社:大阪市、代表取締役:東郷 潤 https://inovestyle.com/）は、オリジナルレーベル「INOVE STYLE Originals」より、伝統的な「後晒製法」で仕上げた泉州タオルを2025年10月10日（金）に発売いたします。使い始めから優れた吸水性を発揮し、洗うたびにやわらかさが育っていく上質な使い心地を実現しました。長く愛用いただける新しいタオル体験をお届けします.

「HIORIE」との協力による開発

本商品は、日本製にこだわったファクトリーブランド「HIORIE」を展開する株式会社丸中の協力のもと誕生しました。株式会社丸中は、日本を代表するタオル産地・大阪泉州で1959年に創業し

た老舗タオルメーカーです。2007年より自社ブランド「HIORIE」を展開し、楽天市場をはじめ複数のインターネットモールで日本製タオルシェアNo.1を誇ります。企画開発・製造・販売・物流まで一貫した自社管理体制により、お客さまの生活に寄り添う安心の商品を提供し続けています。

こうした確かな技術と実績を背景に、INOVE STYLE Originalsの世界観を融合させたタオルシリーズが誕生しました。

INOVE STYLE Originals タオルの特徴

■ 後晒製法による優れた吸水性

泉州タオルの伝統的な手法「後晒製法」により、糊や不純物を徹底的に除去。使い始めから優れた吸水性を発揮します。

■ 育つやわらかさ

洗うほどに繊維が空気を含み、ふくらみとやさしさが日ごとに育ちます。使い続けることで、自分だけのタオルへと変化していく楽しみを感じていただけます。

■ 暮らしに寄り添う設計

上品で落ち着いた3色展開。何気ない日常に寄り添い、日々の生活に彩りを添えます。使うごとに愛着が湧いてくる特別な一枚です。

【商品概要】

商品名: INOVE STYLE Originals タオルシリーズ（バスタオル/フェイスタオル）

生産地: 日本（大阪・泉州）

素材: 綿100%

サイズ: バスタオル 約60×130cm / フェイスタオル 約34×85cm

重量: バスタオル 約388g / フェイスタオル 120g

カラー: チャコールグレー / ミルクティー / オフホワイト

価格: バスタオル 2,860円（税込）/ フェイスタオル 1,430円（税込）

発売日: 2025年10月10日（金）

販売チャネル: オンラインストア「INOVE STYLE Essentials」 https://inovestyle.com/

※商品に関するお問い合わせ

株式会社INOVE STYLE E-mail: pr@inovestyle.com / Tel: 06-6223-2020

INOVE STYLE Essentials について

「INOVE STYLE Essentials（イノベスタイル エッセンシャルズ）」は、不動産業を展開する第一住建グループの株式会社INOVE STYLEが運営するオンラインストアです。「心がうなずくここちよさ」をテーマに、暮らしの質を底上げする商品をセレクト・提案しています。 自社企画のオリジナルレーベル「INOVE STYLE Originals」では、国内の選りすぐったメーカーとコラボレーションし、ライフスタイルの様々なシーンに寄り添う商品をお届けしています。

会社概要

会社名: 株式会社INOVE STYLE

所在地: 大阪市中央区備後町2-4-10

代表取締役: 東郷 潤

事業内容: ライフスタイル領域の企画・EC運営

コーポレートサイト: https://inovestyle.com/