【10/17(金)セミナー開催】蔵直ワイン専門店『ヴィノスやまざき』が語るOMOの強みを生かすライブコマースとは【オンライン開催】

パロニム株式会社

映像内のモノ・ヒト・コト・音・場所等に触れるだけで情報にアクセスできる、インタラクティブ動画技術「Tig（ティグ）」をベースとした各種映像ソリューションを提供し「Re:design communication：伝えるを再定義する」を実現するパロニム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小林道生、以下「パロニム」「当社」）は、ライブコマースツール「Tig LIVE」を活用している蔵直ワイン専門店『ヴィノスやまざき』を運営する株式会社ヴィノスやまざきをゲストに招いたセミナーを、2025年10月17日（金）16時からオンライン配信にて開催することをお知らせいたします。

セミナー詳細・申込はこちら :https://paronymss202510.peatix.com/Peatixページに遷移いたします。参加は無料です。

今回のセミナーでは、全国に蔵直ワインショップを展開する「ヴィノスやまざき」様より、毎週水曜に2年以上継続して配信を行うTig LIVEの運用の裏側をお話しいただきます。社長登場や地方出張、店舗イベント配信など、多彩な企画を次々と生み出すチーム体制や、ソムリエをはじめとしたスタッフの“人柄”と“専門性”を活かした配信づくりの工夫を共有。まるで店舗で接客を受けているような臨場感をオンラインで実現し、ファンとの関係性を深めてきたヴィノスやまざき様の実践から、「店舗×配信」で成果を生むヒントをお届けします。

■セミナー概要

毎週水曜の継続力！

蔵直ワイン専門店『ヴィノスやまざき』が語るOMOの強みを生かすライブコマースとは

■このような方におすすめです

店舗とECを連動させ、OMO（Online Merges with Offline）の強みを生かした販売を実現したい

ECやD2C事業でコンバージョン率が伸び悩んでいる

説明が必要な商材を動画でどう売るかに悩んでいる

SNSでライブ配信しているが、効果を実感できていない

ライブ配信をやってみたいが、社内で継続できるか不安

Tig LIVEの具体的な運用事例や成果を知りたい

2025年の“ライブコマース元年”に向けて何か始めたいと感じている

日時：2025年10月17日（金）16:00～17:15

形式：オンライン：Zoomウェビナー

参加費：無料（事前申込制）

主催：パロニム株式会社

会場協力：株式会社大広

■プログラム内容

第1部｜ヴィノスやまざき×パロニム トークセッション

毎週水曜の継続力！蔵直ワイン専門店『ヴィノスやまざき』が語るOMOの強みを生かすライブコマースとは！

──社長登場から地方出張、店舗イベント配信まで！多彩な企画を支えるチーム体制の裏側も紹介

登壇者：

株式会社ヴィノスやまざき 杉本 慎太郎 氏

パロニム株式会社 代表取締役CEO 小林 道生

パロニム株式会社 カスタマーリレーション部 カスタマーサクセスチームリーダー 坂本 晃基

第2部｜

Part1

独自の”AI駆動のコミュニティコマース”が小売流通物販の未来を拓く

～AIとファンダイアログが顧客ビジネスをアップデートする～

登壇者：

株式会社 大広 ストラテジックプランニング局 第4グループ ストラテジックプランナー 岡嶋 瞳氏

株式会社 大広 デジタルソリューション本部 デジタルソリューション局 チーフディレクター 原田 信宏氏

株式会社 大広 ソリューションデザイン本部 ストラテジックプランニング局 ストラテジックプランナー 黒田 歩未氏

Part2

“コミュパ”が変える購買行動

～Tigのサービスを通じて広がる顧客との新しいつながり～

登壇者：

パロニム株式会社 ダイレクトセールス部 フィールドセールスチームリーダー 高木 駿

■インタラクティブ動画技術「Tig（ティグ）」について映像に触れることで、興味を行動につなげる時代へ

詳細・申込はこちら :https://paronymss202510.peatix.com/Peatixページに遷移いたします。参加は無料です。

人物や場所、衣装やBGMなど─ 映像の中には、知りたい情報がたくさん詰まっています。

Tigは、リアルタイムのライブ配信や長編動画、ショート動画を通じて、ユーザーが気になる商品や情報にタッチするだけで、直感的に情報を取得し、迷うことなく購入や次のアクションにつなげられるインタラクティブ映像ソリューションです。



Tigについて詳しくはこちら：https://paronym.jp/

Tig Shortについて詳しくはこちら：https://product.paronym.jp/tig-creator/

■パロニム株式会社について

日常生活において情報収集の多くが映像経由になったいま、動画内の情報をより深く知りたいというニーズが高まっています。動画内の情報を調べるという行為が不要になることは、検索リテラシーや言語依存による言葉の壁の解消につながります。

私たちはTigシリーズの技術開発、サービス提供を通して、「誰でも簡単、且つ平等に動画から情報にアクセスできる世界の実現」を目指し、ノンバーバルで便利な未来の視聴体験を追求しています。

＜会社概要＞

会社名：パロニム株式会社

所在地：東京都中央区築地7-2-1 6階 WEST

設立日：2016年11月

代表者：代表取締役 小林 道生

事業内容：Tig 動画やLIVE配信にTag付けができるSaaS型編集ソフトの開発と提供

資本金：368,312,558円 (資本準備金含む)

URL：https://www.paronym.jp

技術特許件数：日本 13 アメリカ 7 中国 4 韓国 4