『 OSTERIA SALVATORE 札幌 』 2025年11月4日(火)グランドオープン

「XEX（ゼックス）」やイタリアンレストランの「SALVATORE CUOMO（サルヴァトーレクオモ）」などを手掛ける株式会社ワイズテーブルコーポレーション（代表取締役社長:船曵睦雄、本社：東京都港区赤坂）は、2025年11月4日(火)に「OSTERIA SALVATORE 札幌」をホテルモントレエーデルホフ札幌 南館1階にグランドオープンいたします。

サルヴァトーレ・クオモは、ナポリピッツァ世界大会で3年連続入賞を果たし、日本に本格ナポリピッツァ文化を広めた第一人者。「OSTERIA SALVATORE 札幌」では、その技を継承した薪窯ナポリピッツァやパスタを中心に、アットホームな雰囲気で季節感あふれる一皿をお届けします。

“オステリア”とは、イタリアで人々が気軽に集い、ワインと郷土料理を楽しむ食堂のこと。地域に根付いた食文化と人との繋がりを大切にするこの精神を受け継ぎ、北海道の大地と海の恵みをナポリの技と融合させた料理を提供いたします。

北海道産食材 × ナポリの技

「OSTERIA SALVATORE 札幌」では、地元・北海道の豊かな食材をふんだんに使用、職人の技で仕上げます。

北海道産100％のピッツァ生地

北海道の水・粉・塩を使い、スペルト小麦をブレンド。香ばしく焼き上げる特製生地。

旭川「高砂牛」

酒蔵・高砂酒造の酒粕を飼料に取り入れて育てた牛。ナポリ風ジェノベーゼなどでご提供。

*ナポリ風ジェノベーゼ：ナポリで“Genovese”と言えば玉ねぎ＆肉の煮込みを指します。

望来豚（石狩市厚田区）

北海道産飼料で育てたブランド豚。自家製ポルケッタと自家製パンチェッタを使ったカルボナーラに。

FATTORIA BIOのチーズ

イタリアチーズ職人ジョバンニ氏が北海道の牛乳で作り上げるモッツァレラチーズ、ブッラータチーズ、リコッタチーズ。

その他、知床半島近郊で品種改良されたブランド鶏「知床鶏」を使った自家製ハムをシーザーサラダで、厚岸の冷たい海で育まれた「あさり」、「北海道の水タコ」はパスタやカルパッチョで北海道の海をそのまま味わえます。

シーンや人数に合わせて、歓送迎会、貸切・パーティなどのご予約承ります

団体・貸切利用だと、立食スタイルは最大70名様、着座スタイルは最大46名様ご案内が可能です。プロジェクター、マイク、ピアノなどの貸出もございます。ご希望やご予算に合わせてご用意いたしますので、お料理内容やお見積りのご相談など、お気軽にお問い合わせくださいませ。

オープンキャンペーン

オープンキャンペーンとして、お客様に当店の本格イタリアンをさらにお楽しみいただくために

期間限定で本格ピッツァやワインをスペシャル価格で提供いたします。

- 2025.11.4 (火)～11.13 (木) 全ボトルワイン、半額!! ※ディナータイム限定イートイン- 2025.11.17 (月)～11.24 (月・祝) テイクアウトマルゲリータ(Mサイズ)半額!!※1組2枚まで、1日30枚限定- ・2025.11.25 (火)～11.30 (日) ランチタイム限定 乾杯スパークリングワイン 又は ミニデザートプレゼント

店舗情報

■店舗名

（正式）OSTERIA SALVATORE 札幌

（和文）オステリア サルヴァトーレ札幌

■所在地

〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西1丁目1番地 ホテルモントレエーデルホフ札幌 南館1階

■電話番号：011-596-7868

■面積 (平米数/ 坪数)：107.7平方メートル / 32.58坪

■席数：16卓 38席、カウンター8席 スタンディングスペース8席 (テラス：2026年春開設予定)

■オープン日：2025年11月4日(火)

■レストラン営業時間

Lunch 11:30 - 15:00（LO 14:30）

Cafe 15:00 - 17:00（LO）

Dinner 17:00 - 23:00（LO 22:00）

■テイクアウト受付時間

11:30 - 14:30 / 17:00 - 22:00

■URL https://www.salvatore.jp/restaurant/sapporo/

■想定単価(税込)：ランチ：1,815円～ / ディナー：4,000円～

■定休日：不定休(施設の休館日に準ずる)

■チャージ・サービス料：ランチタイム なし／ディナータイム あり(お一人様 330円)

■喫煙：全席禁煙

■予約：ランチタイム可 / ディナータイム可

SALVATORE CUOMO -ブランド紹介

スタイリッシュな空間でナポリピッツァをカジュアルにお楽しみいただけるピッツェリアの「PIZZA SALVATORE CUOMO」や、アンティパストやワインなどのドリンクメニューも充実させたバールスタイルの「SALVATORE CUOMO & BAR」など、利用シーンに合わせたレストラン展開や出来立てのピッツァをご家庭でもご堪能いただけるデリバリーも行っています。

本場のナポリスタイルを大切に、SALVATORE CUOMOでしか体験できない「オンリーワン」のお料理やサービスをご提供しています。

■ホームページ：https://www.salvatore.jp/

■Instagram：

(レストラン) https://www.instagram.com/salvatorecuomo_official/

(デリバリー) https://www.instagram.com/salvatorecuomo_at_home/

■Facebook：

(レストラン) https://www.facebook.com/salvatorecuomorestaurants

(デリバリー) https://www.facebook.com/salvatorecuomoathome

■会社概要

会社名 ： 株式会社ワイズテーブルコーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 船曵 睦雄

所在地 ： 東京都港区赤坂8丁目10番22号

設立 ： 1999年3月

従業員数 ： 連結494名（2025年2月末現在）

店舗数 ： 直営店47店舗、FC加盟店30店舗（2025年2月末現在）

URL ： https://www.ystable.co.jp

■株式会社ワイズテーブルコーポレーション

ホスピタリティに溢れたサービスとハイグレードな空間演出、厳選された素材と職人の技。

これらが一体となって醸成される至高の時をお客様に提供していきたいというコンセプトのもと、業界初の融合レストラン「XEX」を筆頭に、日本はもちろん海外でも活躍中のグランシェフ サルヴァトーレ・クオモ、アメリカを中心に活躍するアイアンシェフ森本 正治氏など、卓越したパートナーとのコラボレーションによる店舗展開を実現しております。

レセプションパーティーのご案内

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lCUzTh1W8Mo ]

「OSTERIA SALVATORE 札幌」の開業に先立ち、メディア・関係者の皆様をご招待し、レセプションパーティーを開催いたします。

北海道食材とナポリの技を掛け合わせた新しい食の体験をいち早くご堪能いただける機会となります。

開催日：2025年10月31日（金）

時間：18:00～

会場：OSTERIA SALVATORE 札幌

（札幌市中央区北2条西1丁目1番地 ホテルモントレエーデルホフ札幌 南館1階）

内容：

・大西 誠の挨拶

『SALVATORE CUOMO (サルヴァトーレ クオモ) 』でプリモピッツァイオーロを務める大西 誠 (オオニシ マコト)。世界最高峰のピッツァの祭典でかつて外国人初の最優秀賞受賞を果たすなど、日本におけるピッツァ職人の草分け的存在です。

・北海道産食材を使用したメニュー、ドリンク（ワイン、カクテル、ノンアルコール含む）の試食

※メディア関係者様には、取材・撮影の場としてもご利用いただけます

取材・ご参加申し込み方法

ご参加希望の方は、下記広報窓口まで 10月25日(土)までにご連絡 ください。

取材目的でのカメラ撮影・インタビューをご希望の際も、事前にお知らせいただけますと幸いです。

お問い合わせ先

株式会社ワイズテーブルコーポレーション

広報担当：タキ