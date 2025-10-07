届け、あなたへ　SHISEIDOアルティミューン　100万人サンプリングキャンペーン実施　2025年10月7日（火）開始

　世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、ブランドを象徴する美容液「アルティミューン」を100万人に届けるサンプリングキャンペーン「届け、あなたへ」を10月7日（火）より実施します。街頭サンプリングやSNSキャンペーン、雑誌やイベント、店頭で交換できるチケット等を通じてアルティミューンを体感できるサンプルを、期間限定で100万人に進呈します。



■SHISEIDOアルティミューン 100万人サンプリングキャンペーンサイト


https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-sample-campaign.html?rt_pr=trt59




■街頭キャンペーン


名古屋


11月4日（火）、5日（水）： MIDLAND　SQUARE　B1F アトリウムイベントスペース


愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1


アクセス：各線「名古屋駅」桜通口より徒歩5分



大阪


11月8日（土）、9日（日）： 阪急ビッグマン前広場


大阪府大阪市北区芝田1丁目1-4


アクセス：阪急 「大阪梅田駅」(直結)



東京


11月17日（月）、18日（火）：SHIBUYA PARCO EVENT SPACE 渋谷パルコ公園通り広場


東京都渋谷区宇田川町15-1　1F


アクセス：「渋谷駅」より徒歩5分







＊画像はイメージです


アルティミューンがついたバルーンを街頭で配布します。街中が赤い風船で彩られ、心躍る体験を提供します。


※お一人さま一つまでとなります。なくなり次第終了となります。



■SNSキャンペーン１.「届け、あなたへ　バルーンスナップキャンペーン」


カメラをかざすと赤いバルーンが宙に浮かぶ写真が撮れるARコンテンツを10月7日（火）より開始します。バルーンがふわっと浮かんでいく様子を体験・撮影した写真をXで投稿するとアルティミューンのサンプルが10,000名に当たるキャンペーンを実施します。


SHISEIDO公式Xの画像をタップして簡単に応募できるSNSキャンペーンです。


届け、あなたへ　バルーンスナップキャンペーンURL：https://www.ultimune-balloon.com


#届けあなたへ　#アルティミューン




■SNSキャンペーン２.「もっと、届け、あなたへ キャンペーン」


キャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から抽選で50名さまに現品（50mL）を進呈するキャンペーンを10月7日（火）より開始します。



▼応募方法


１.SHISEIDO公式X 「@SHISEIDO_brand」をフォロー


２.該当の投稿をリポスト



アルティミューン100万人サンプリング


X投稿キャンペーン事務局メールアドレス　info@shiseido-ultimunecp.com




【対象商品】


SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム


＜美容液＞


30mL　9,000円（税込9,900円）


50mL　13,8000円（税込15,180円）


50mL(レフィル)　 13,300円（税込14,630円）


75mL　18,000円（税込19,800円）


※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。






2014年にブランドの象徴アイテムとして発売し、2018年・2021年そして2023年とリニューアルを重ね進化し続けてきました。発売以来「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持され、世界で269＊1のビューティーアワードを受賞しています。


◆先進の美肌知見から。365日、エイジングケア＊2する美容液です


◆発酵カメリアエキス＋＊3と厳選された美容成分を3000万個の角層細胞へすみずみまで届けます。


◆朝、夜、毎日のお手入れで、ハリ、なめらかさ、透明感あふれる輝きに満ち、うるおいが湧き上がるような肌へ。


＊1　2023年9月～2024年12月時点における累計受賞数


＊2　年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと


＊3　ツバキ種子エキス、アスペルギルス培養物、グリセリン：保湿



■ブランドSHISEIDOついて


　SHISEIDOは、1872年、東京、銀座で創業した資生堂の遺伝子を継承するグローバルフラッグシップブランドです。1897年に誕生し現在も愛される化粧水「オイデルミン」、基礎研究成果を応用した美容液「アルティミューン」、 ”ファンデ美容液”として知られる「エッセンス スキングロウ ファンデーション」などのユニークな商品は、外面の美しさをもたらすだけでなく、個々人の内面の美しさまで引き出します。SHISEIDOは、アートとビューティー、サイエンスをブランド固有の価値基盤とする日本発のプレステージブランドです。



