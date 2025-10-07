届け、あなたへ SHISEIDOアルティミューン 100万人サンプリングキャンペーン実施 2025年10月7日（火）開始
世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、ブランドを象徴する美容液「アルティミューン」を100万人に届けるサンプリングキャンペーン「届け、あなたへ」を10月7日（火）より実施します。街頭サンプリングやSNSキャンペーン、雑誌やイベント、店頭で交換できるチケット等を通じてアルティミューンを体感できるサンプルを、期間限定で100万人に進呈します。
■SHISEIDOアルティミューン 100万人サンプリングキャンペーンサイト
https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-sample-campaign.html?rt_pr=trt59
■街頭キャンペーン
名古屋
11月4日（火）、5日（水）： MIDLAND SQUARE B1F アトリウムイベントスペース
愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1
アクセス：各線「名古屋駅」桜通口より徒歩5分
大阪
11月8日（土）、9日（日）： 阪急ビッグマン前広場
大阪府大阪市北区芝田1丁目1-4
アクセス：阪急 「大阪梅田駅」(直結)
東京
11月17日（月）、18日（火）：SHIBUYA PARCO EVENT SPACE 渋谷パルコ公園通り広場
東京都渋谷区宇田川町15-1 1F
アクセス：「渋谷駅」より徒歩5分
＊画像はイメージです
アルティミューンがついたバルーンを街頭で配布します。街中が赤い風船で彩られ、心躍る体験を提供します。
※お一人さま一つまでとなります。なくなり次第終了となります。
■SNSキャンペーン１.「届け、あなたへ バルーンスナップキャンペーン」
カメラをかざすと赤いバルーンが宙に浮かぶ写真が撮れるARコンテンツを10月7日（火）より開始します。バルーンがふわっと浮かんでいく様子を体験・撮影した写真をXで投稿するとアルティミューンのサンプルが10,000名に当たるキャンペーンを実施します。
SHISEIDO公式Xの画像をタップして簡単に応募できるSNSキャンペーンです。
届け、あなたへ バルーンスナップキャンペーンURL：https://www.ultimune-balloon.com
#届けあなたへ #アルティミューン
■SNSキャンペーン２.「もっと、届け、あなたへ キャンペーン」
キャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から抽選で50名さまに現品（50mL）を進呈するキャンペーンを10月7日（火）より開始します。
▼応募方法
１.SHISEIDO公式X 「@SHISEIDO_brand」をフォロー
２.該当の投稿をリポスト
アルティミューン100万人サンプリング
X投稿キャンペーン事務局メールアドレス info@shiseido-ultimunecp.com
【対象商品】
SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム
＜美容液＞
30mL 9,000円（税込9,900円）
50mL 13,8000円（税込15,180円）
50mL(レフィル) 13,300円（税込14,630円）
75mL 18,000円（税込19,800円）
※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。
2014年にブランドの象徴アイテムとして発売し、2018年・2021年そして2023年とリニューアルを重ね進化し続けてきました。発売以来「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持され、世界で269＊1のビューティーアワードを受賞しています。
◆先進の美肌知見から。365日、エイジングケア＊2する美容液です
◆発酵カメリアエキス＋＊3と厳選された美容成分を3000万個の角層細胞へすみずみまで届けます。
◆朝、夜、毎日のお手入れで、ハリ、なめらかさ、透明感あふれる輝きに満ち、うるおいが湧き上がるような肌へ。
＊1 2023年9月～2024年12月時点における累計受賞数
＊2 年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと
＊3 ツバキ種子エキス、アスペルギルス培養物、グリセリン：保湿
■ブランドSHISEIDOついて
SHISEIDOは、1872年、東京、銀座で創業した資生堂の遺伝子を継承するグローバルフラッグシップブランドです。1897年に誕生し現在も愛される化粧水「オイデルミン」、基礎研究成果を応用した美容液「アルティミューン」、 ”ファンデ美容液”として知られる「エッセンス スキングロウ ファンデーション」などのユニークな商品は、外面の美しさをもたらすだけでなく、個々人の内面の美しさまで引き出します。SHISEIDOは、アートとビューティー、サイエンスをブランド固有の価値基盤とする日本発のプレステージブランドです。
■SHISEIDOオフィシャルサイト
https://brand.shiseido.co.jp/?rt_pr=trt59
■SHISEIDOアルティミューンスペシャルサイト
https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-special.html?rt_pr=trt59
■SHISEIDO 公式Instagram
https://www.instagram.com/shiseido_japan/
■SHISEIDO公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/SHISEIDO_brand