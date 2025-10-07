届け、あなたへ　SHISEIDOアルティミューン　100万人サンプリングキャンペーン実施　2025年10月7日（火）開始

株式会社資生堂

世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」は、ブランドを象徴する美容液「アルティミューン」を100万人に届けるサンプリングキャンペーン「届け、あなたへ」を10月7日（火）より実施します。街頭サンプリングやSNSキャンペーン、雑誌やイベント、店頭で交換できるチケット等を通じてアルティミューンを体感できるサンプルを、期間限定で100万人に進呈します。

■SHISEIDOアルティミューン 100万人サンプリングキャンペーンサイト

https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-sample-campaign.html?rt_pr=trt59

■街頭キャンペーン

名古屋

11月4日（火）、5日（水）： MIDLAND SQUARE B1F アトリウムイベントスペース

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1

アクセス：各線「名古屋駅」桜通口より徒歩5分

大阪

11月8日（土）、9日（日）： 阪急ビッグマン前広場

大阪府大阪市北区芝田1丁目1-4

アクセス：阪急 「大阪梅田駅」(直結)

東京

11月17日（月）、18日（火）：SHIBUYA PARCO EVENT SPACE 渋谷パルコ公園通り広場

東京都渋谷区宇田川町15-1 1F

アクセス：「渋谷駅」より徒歩5分

＊画像はイメージです

アルティミューンがついたバルーンを街頭で配布します。街中が赤い風船で彩られ、心躍る体験を提供します。

※お一人さま一つまでとなります。なくなり次第終了となります。

■SNSキャンペーン１.「届け、あなたへ バルーンスナップキャンペーン」

カメラをかざすと赤いバルーンが宙に浮かぶ写真が撮れるARコンテンツを10月7日（火）より開始します。バルーンがふわっと浮かんでいく様子を体験・撮影した写真をXで投稿するとアルティミューンのサンプルが10,000名に当たるキャンペーンを実施します。

SHISEIDO公式Xの画像をタップして簡単に応募できるSNSキャンペーンです。

届け、あなたへ バルーンスナップキャンペーンURL：https://www.ultimune-balloon.com

#届けあなたへ #アルティミューン

■SNSキャンペーン２.「もっと、届け、あなたへ キャンペーン」

キャンペーン投稿をリポストいただいた方の中から抽選で50名さまに現品（50mL）を進呈するキャンペーンを10月7日（火）より開始します。

▼応募方法

１.SHISEIDO公式X 「@SHISEIDO_brand」をフォロー

２.該当の投稿をリポスト

アルティミューン100万人サンプリング

X投稿キャンペーン事務局メールアドレス info@shiseido-ultimunecp.com

【対象商品】

SHISEIDO アルティミューン(TM) パワライジング セラム

＜美容液＞

30mL 9,000円（税込9,900円）

50mL 13,8000円（税込15,180円）

50mL(レフィル) 13,300円（税込14,630円）

75mL 18,000円（税込19,800円）

※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

2014年にブランドの象徴アイテムとして発売し、2018年・2021年そして2023年とリニューアルを重ね進化し続けてきました。発売以来「肌本来の美しさを引き出す」独自価値が、人種、年齢、肌質、性別を問わず支持され、世界で269＊1のビューティーアワードを受賞しています。

◆先進の美肌知見から。365日、エイジングケア＊2する美容液です

◆発酵カメリアエキス＋＊3と厳選された美容成分を3000万個の角層細胞へすみずみまで届けます。

◆朝、夜、毎日のお手入れで、ハリ、なめらかさ、透明感あふれる輝きに満ち、うるおいが湧き上がるような肌へ。

＊1 2023年9月～2024年12月時点における累計受賞数

＊2 年齢に応じたうるおいによるお手入れのこと

＊3 ツバキ種子エキス、アスペルギルス培養物、グリセリン：保湿

■ブランドSHISEIDOついて

SHISEIDOは、1872年、東京、銀座で創業した資生堂の遺伝子を継承するグローバルフラッグシップブランドです。1897年に誕生し現在も愛される化粧水「オイデルミン」、基礎研究成果を応用した美容液「アルティミューン」、 ”ファンデ美容液”として知られる「エッセンス スキングロウ ファンデーション」などのユニークな商品は、外面の美しさをもたらすだけでなく、個々人の内面の美しさまで引き出します。SHISEIDOは、アートとビューティー、サイエンスをブランド固有の価値基盤とする日本発のプレステージブランドです。

