11月1日（土）～3（月・祝）の3日間ヒロマツHD運営『ART BORN HIROSHIMA』にて、アートと音楽のイベント『ART BORN JAM 2025』開催！

ヒロマツホールディングス株式会社

ヒロマツホールディングス株式会社（広島市中区幟町13-4 代表：松田哲也）が運営を行うアート施設「ART BORN HIROSHIMA（アートボーンヒロシマ）」では、11/1（土）～11/3（月・祝）の3日間、アートと音楽のイベント『ART BORN JAM 2025』を開催いたします。

期間中は、ART BORN HIROSHIMAに所属するアーティストによる個展やライブアートイベント、ワークショップが開催されるほか、ミュージシャンやお笑い芸人、ダンサーなど多数のゲストが登場する予定です。

イベントテーマである「JAM」は、英語で“ギュッと詰まった”や“音楽のセッション”、“楽しいこと”などの意味を持つ通り、本イベントでもアート・音楽をはじめとした芸術が「ギュッと詰まった、誰もが楽しいイベント」を目指します。

イベントを通じて広島の方々がアートに気軽に触れる機会を創り、広島の文化芸術発展に寄与できるよう取り組んで参ります。是非、周知ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

◆『ART BORN JAM 2025』 イベント概要

開催日：2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）

時間：11:00～19:00

開催場所：ART BORN HIROSHIMA（住所：広島市中区幟町14-3）

入場料金：無料

実施内容：各種アートイベント、音楽ライブ、お笑いライブ、ダンス、占い、飲食販売

■アートイベント

・所属アーティストによる個展

・5万円未満で購入可能な作品を集めたグループ展

・ライブペイント、鉄打ち（鉄装飾作品の制作）ライブ、書道ライブ、ドレスペイント

・ワークショップ（有料）/ベアアート制作、ブリスターチャーム作り、スイーツ写生体験

など

■出演予定ゲスト

・ミュージシャン/TEE、Plic Ploc、楓子、Cozy Yuasa & #nomuraakihiro、HAL ほか

・お笑い芸人/三浦マイルド

・ダンサー/Kogera（タップダンスユニット）

・書道アーティスト/Juicy

★『ART BORN HIROSHIMA』とは？

本イベントを開催する『ART BORN HIROSHIMA』（広島市中区幟町14-3）は、2024年11月27日に開業。

ヒロマツホールディングス(株)が企画・管理を行うアート施設です。8階建てのビルには、アトリエ・ギャラリー・グッズショップ・カフェ・バーが入り、全て所属アーティストが運営を行っています。

2025年10月現在、17名のアーティストが所属し、それぞれがアトリエを構え、創作活動や個展の開催などのアート活動に取り組んでいます。ヒロマツホールディングス(株)は、アーティストに対して無償で場所を提供し、彼らの活動を支援することで広島のアートシーンが活性化することを目指しています。

◆『ART BORN HIROSHIMA』 施設概要

営業時間：11:00～18:00（火曜日定休）※11/1～3イベント期間中は19:00まで

場所：広島市中区幟町14-3

公式サイト：https://www.artborn-hiroshima.net/

◆会社情報

会社名：ヒロマツホールディングス株式会社

代表取締役会長兼CEO：松田 哲也

所在地： 広島市中区幟町13番4号