メナジーグループ設立のお知らせ

株式会社ベストキャピタル

株式会社ベストキャピタル（東京都千代田区丸の内2‑7‑2 JPタワー22階、代表取締役：松尾 直樹、以下「当社」）は、2025年8月1日付で、歯科クリニックをはじめとする医療法人や、歯科技工所・歯科ディーラーといった関連事業を対象に、事業承継支援・経営支援を行う「合同会社メナジーグループ」を設立しました。

地域医療とりわけ歯科医療領域においては、経営者の高齢化や後継者不在などの課題に直面しています。「持続可能な地域医療を、ともに創るパートナー」という方針のもと、歯科クリニックをはじめとする医療法人や、歯科技工所・歯科ディーラーといった関連業種に特化した承継支援の受け皿として合同会社メナジーグループを立ち上げました。

設立の背景

少子高齢化の進行に伴い、地域医療は経営の継続性と承継の課題に直面しています。

当社は「持続可能な地域医療を、ともに創るパートナー」という方針のもと、医療法人および関連業種の事業承継支援・経営支援を行う合同会社メナジーグループを立ち上げました。

社名「メナジーグループ」に込めた想い

社名「メナジーグループ」は、Medical × Synergy × Energy × Merci の4つの単語に由来しています。

この4つの要素は、当社が目指す医療法人支援の方向性と価値観を表しています。

- Medical（メディカル）

活動の中心は“医療”です。特に歯科クリニックをはじめ、歯科技工所・歯科ディーラーなどの関連事業、さらには病院や診療所、介護施設や福祉関連事業者に対して、事業承継支援や経営支援を行い、現場の成長と安定を支える体制を整えてまいります。

- Synergy（シナジー）

提携する医療法人や関連事業者が互いに協働し、それぞれの強みを結びつけることで、持続可能な地域医療を共に創り上げます。

- Energy（エナジー）

承継後の組織に新たな挑戦と活力の循環をもたらし、医療現場や地域住民の暮らしに前向きな変化を届けます。

- Merci（メルシー）

地域の人々から自然に生まれる感謝こそが最終目的。

協働と成長の連鎖が、地域医療の未来を支える礎となります。

今後の展望

合同会社メナジーグループは、医療法人の事業承継を「単なる経営課題」ではなく、「地域に安心を届ける仕組みづくり」として取り組みます。

現在、複数の歯科クリニックや医療法人、歯科技工所・歯科ディーラーなどの関連事業者との提携に向けた準備が進んでおり、今後、各地の医療現場で持続可能な成長を支援する体制を整えてまいります。

また、M&A仲介会社様や金融機関様、歯科クリニックや歯科技工所・歯科ディーラーなどの周辺事業の皆さまからの事業承継案件のご紹介・ご相談を歓迎しております。

ご関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせ

合同会社メナジーグループへのお問い合わせは、以下の問い合わせフォームからご連絡ください。

お問い合わせフォーム :https://menergy-group.co.jp/contact/

会社概要(合同会社メナジーグループ)

会社名：合同会社メナジーグループ

設立：2025年8月1日

所在地：〒100-7022 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー22階

代表者：松尾直樹（代表社員）

事業内容：ヘルスケア分野における事業承継支援＆経営支援等

Web：https://menergy-group.co.jp

設立母体（株式会社ベストキャピタル）

会社名：株式会社ベストキャピタル（Best Capital Co., Ltd.）

所在地：東京都千代田区丸の内2‑7‑2 JPタワー22階

設立：2019年11月1日

代表者：代表取締役社長 松尾 直樹

事業内容：地域企業グループ構築、経営支援、自己勘定による事業投資

Web：https://best-capital.co.jp