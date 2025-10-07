インドアドローンショーの実演＆カプセルトイマシンの実機展示を実施！テーマパーク・ホテル・温浴・サウナなど集客施設事業者向け展示会、セミナー全29講座も同時開催――「レジャー＆サービス産業展2025」

綜合ユニコム株式会社

『月刊レジャー産業資料』をはじめとする各種経営情報誌を発行する綜合ユニコム株式会社(本社 東京都中央区）では、2025年10月22日(水)・23日(木)の両日、東京ビッグサイト 西3・4ホールにて「レジャー＆サービス産業展2025」を開催いたします。

▼「レジャー＆サービス産業展2025」公式サイト

https://www.sogo-unicom.co.jp/lsi/index.html

「レジャー＆サービス産業展2025」は90社・200小間（併催の「レジャーホテルフェア2025」含む）の展示ゾーンと全29講座のセミナーにより構成される、B to Bの展示会です。

今年第20回を迎える本展示会のテーマは「次世代の成長ビジネスをキャッチする未来志向型イベント」。インバウンドの隆盛やコストの上昇、人手不足といった時代・社会の変化に即して、さらなる成長戦略構築に寄与する実効性あるビジネスマッチングの場を提供いたします。事業者の皆様はもとより多くのステークホルダーの方々にビジネスチャンスをご提供する場として開催いたします。

▼出展企業の一覧・検索はこちら

https://f-vr.jp/sogo-unicom/enq/web/lsi2025/corpname_search.cgi

▼昨年のダイジェスト動画はこちら

https://youtu.be/-7q-67azw3U?si=y2V58jgi5NlSm-eX

■見どころ１. 実演あり！「ドローンショー」特設ゾーン

次世代のナイトエンターテインメントとして注目を集める「ドローンショー」。大阪・関西万博でも連日開催されるなど、夜空に映し出されるダイナミックな演出は話題性抜群です。

空をエンターテインメント空間として演出し、集客、販促、情報発言を担うドローンショーの魅力を実際にご体験いただくべく、会場内に特設ゾーンを設置。映像展示によるドローンショーの最新事例やドローンが飛行するインドアドローンショーの実演を行ないます。

ドローンショー イメージ■見どころ２. 「カプセルトイマシン」特設ゾーン

コロナ渦以降の再ブームにより急拡大したカプセルトイマーケット。人気キャラクターはもとより、精巧なミニチュア商品などその魅力の幅も拡がっています。ファンは子どもだけではなく、大人の趣味、女子、推し活アイテム、ガシャ撮り、インバウンド客のお土産などさまざまな分野で人気が拡大してきました。

レジャー・集客施設においても、低投資ながら無人ベンダーとして集客、売上げに貢献するカプセルトイマシンは注目のアイテムと言えます。会場内特設ソーンでは「カプセルトイマシン」を実機展示いたします。

カプセルトイマシン イメージ■特選セミナー（有料） 全6講座

会 場：東京ビッグサイト 西4ホール展示会場内A会場

参加費：１講座あたり5,500円（税込） ※展示会公式サイトにて事前の聴講申込み受付中

▼詳細・聴講申込みは下記Webページにて

https://www.sogo-unicom.co.jp/lsi/seminar.html

10月22日（水）

・10:30～12:00 鎌浦 慎一郎氏（カルチュア・エクスペリエンス(株)）

地域に交流を生む『体験型書店』を目指すTSUTAYAの戦略

・13:00～14:30 小池 隆由氏（キャピタル&イノベーション(株)）

『IR（統合型リゾート）ビジネス』の現状と今後のビジネスチャンス！

・15:00～16:30 石井 くるみ氏（会員制ホテル事業構築アドバイザー／行政書士）

先行企業から学ぶ！『会員制ホテル』事業の最新動向と事業参入のポイント！

10月23日（木）

・10:30～12:00 山田 耕司氏（(一財)日本不動産研究所）

『アパートメントホテル』のビジネスモデルと最新動向

・12:30～14:00 北村 剛史氏（(株)日本ホテルアプレイザル）

『ホテル』事業の最新動向とマーケット分析！

・14:20～15:50 矢木 達也氏（(株)ビーエーシー・アーバンプロジェクト）

レジャー化する『商業施設』

■無料公開講座 全18講座

会 場：東京ビッグサイト 西3ホール展示会場内B・C会場

参加費：無料 ※展示会公式サイトにて事前の聴講申込み受付中

▼詳細・聴講申込みは下記Webページにて

https://f-vr.jp/sogo-unicom/enq/mail_reg/lsi2025/seminar_new_form.cgi

10月22日（水）の注目講座

・13:40～14:00 (株)エイ・ディ・エイ

既存施設のリニューアル・再生／ローコスト＆コストダウン手法

10月23日（木）の注目講座

・12:00～12:40 （一社）日本アミューズメント産業協会

アミューズメントマーケット動向～多様化する業態と風適法に関して

◆本展示会の取材お申込みは下記フォームよりお願いいたします。

https://form.run/@lsflhf2025press

※本リリースは2025年10月1日時点の情報です。予告なく変更する場合もございます。

※本展示会は業界関係者向けです。一般の方はご入場いただけませんので、情報配信時は、その旨を明記頂くようお願い致します。

■レジャー＆サービス産業展2025 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51944/table/12_1_5b1343f81713b2466c71d3cf2d3b225e.jpg?v=202510080156 ]

■本件に関するお問い合わせ先

「レジャー＆サービス産業展2025」展示会事務局（綜合ユニコム内）

担当：韮澤（にらさわ）・竹下

TEL.03-3563-0420（直通）

mail：jimukyoku@sogo-uni.com

取材お申込みフォーム：https://form.run/@lsflhf2025press