2025年10月7日(火)クレープメニューリニューアル
クレープチェーンとして売上日本一（富士経済調べ）の「ディッパーダン」を展開している株式会社オレンジフードコート(本社：東京都中央区、代表取締役：越智 雅也)は、2025年10月7日(火)にクレープメニューのリニューアルを実施いたします。
▼ブランド公式サイト https://www.dipperdan.jp
■「スペシャリテ」シリーズ_待望の新メニューが登場！！
ご褒美クレープとして見た目もリッチな”スペシャリテ”シリーズに、加賀棒ほうじ茶の豊かな風味にコクと香りが楽しめるネオジャパニーズなクレープ「加賀棒ほうじ茶と雪見だいふく」が新登場♪
※"スペシャリテ"シリーズの商品は一部お取扱いのない店舗もがございます。
■人気メニュー発酵バタークレープに新しいフレーバーが登場！！
発酵バターとの相性も良い、2つのフレーバーが新登場
・「発酵バターのあんバター」
・「発酵バターシナモンシュガー」
■HOTクレープにスナック感覚でお楽しみいただける新メニュー
あつあつチーズがとろーり、２つのHOTクレープが新登場
・「ツナピザチーズ」
・「ペッパーチーズ」
既存メニューについてもお客様により美味しくお召し上がり頂ける様ブラッシュアップしました
一部の定番メニューでもレシピ変更を行っております
この機会に是非、お近くのディッパーダンにて新しくなったクレープをお楽しみください
■ディッパーダンについて
2025年12月に1号店のオープンから53周年を迎えるクレープチェーン店です。
ひとりでも、
ふたりでも、、
みんなでも、、、
一口食べると自然と笑顔になる…
クレープを通じて“すべてのお客さまに幸せを贈りたい！”
そんな想いを込め…
『HAPPY つつみます！』
を合言葉に、これからも一層皆さまに愛されるブランドとして歩んで参ります。
お出掛けの際は是非お近くのディッパーダンにお立ち寄り下さい。
ブランドサイト ： https://www.dipperdan.jp/
X ： https://x.com/DipperDan_CREPE
Instagram ： https://www.instagram.com/dipperdan_official/
■会社概要
商号 ： 株式会社 オレンジフードコート
代表者 ： 代表取締役 越智 雅也
所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目7番１３号
第8東洋ビル３階
設立 ： 1969年6月
事業内容 ： 外食チェーン クレープ店舗の「ディッパーダン」を全国展開
資本金 ： ８，９００万円
URL ： https://www.dipperdan.jp
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社 オレンジフードコート 総務人事部
担当者名：井口 孝彦
TEL：03－3527－3126
Email：CS@mlofc.jp