»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öc-slide¡×¤ÎÎß·×»Ù±ç´ë¶È¿ô¤¬1,200¼ÒÆÍÇË¡£·î³Û¥×¥é¥ó¤âÀµ¼°¤ËÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒCone¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ Î©¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öc-slide¡Ê¥·ー¥¹¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤ÎÎß·×»Ù±ç´ë¶È¿ô¤¬1,200¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
c-slide¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤Ê»ñÎÁ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ä¶È»ñÎÁ¤Î²þÁ±¤«¤é¼õÃíÎ¨¸þ¾å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Î²þÁ±¤«¤éCVR¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¥»ー¥ë¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯5·î¤«¤é¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇºÇÃ»2Æü¤Î¥¹¥Ôー¥ÉÇ¼ÉÊ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä²þÁ±»ñÎÁ¤Î·ë²Ì¤òÃßÀÑ¤·Â³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÇ¼ÉÊ¥¹¥Ôー¥É¡×¤È¡ÖÀ®²Ì¸þ¾å¡×¤ò¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù±ç´ë¶È¿ô¤¬1,200¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·î³Û¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹c-slide¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö»ñÎÁºîÀ®¢ªÇ¼ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¡ÖËè·î¡»¡»ËçÄøÅÙÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢·î³Û¤Ç¶â³ÛÆâ¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÈ¯Ãí²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¼Ò¤Î·î³Û»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÍÍê¥Õ¥íー¤âÀ°È÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð·î³Û¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÍÍê¥Õ¥íー¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò³«È¯¥Äー¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¼°¥Õ¥©ー¥à¥Äー¥ë¡Öformwork¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸úÎ¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È Business_innovationÅý³çÉô HiPro¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹³«È¯Éô
¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡ÅÚ°æÍÍ
·î³Û¥×¥é¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ²ó¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¸ÜµÒ¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¤Ë¤Ï»ñÎÁºîÀ®¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÂÎÀ©¤¬½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ûÂ¸¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤âPM¤äPMO¶ÈÌ³¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½ã¿è¤Ë»ñÎÁºîÀ®¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ñÎÁ¤ò¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È²½¤·¤ÆÂ¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÎÎ°è¤Ë¥¹¥àー¥º¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤»ñÎÁ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶È¸½¾ì¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç»öÎã¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://cone-c-slide.com/persol-career/)¤«¤é
=
·î³Û»Ù±ç¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»»þ¤Þ¤¿¤Ï¤ªÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»»þ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡ÊÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡Ë
ºòº£¡¢À¸À®AI¤¬ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»ñÎÁºîÀ®¶ÈÌ³¤Ï¤Þ¤ºÂè°ì¤ËÂåÂØ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÀ¼ÒCone¤Ê¤é¤Ó¤Ë»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹c-slide¤Ø¤Î°ÍÍê¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÊÀ¼Ò¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¼ê´Ö¡×¤À¤«¤é¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÊÀ¼Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÊÀ¼Ò¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¸À®AI°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£ Î©¼ù¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://x.com/rk310117)¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒCone¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®¤µ¤Ê¥Áー¥à¤ÇÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ëºÇ¹â¤Î²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëSmall up´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨ 2025Ç¯10·î»þÅÀ¡¢7Ì¾¤ÇÁ´»ö¶È¹ç¤ï¤»¤ÆÎß·×1,300¼ÒÄ¶»Ù±ç¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCone
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§º´Æ£Î©¼ù
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯4·î1Æü
¡¦URL¡§https://coneinc.jp/
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¨¦ »ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öc-slide(https://cone-c-slide.com/)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¨¦ µ»öºîÀ®Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öc-blog(https://c-blog.cone-c-slide.com/)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¨¦ BtoB¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡Öc-web(https://c-web.cone-c-slide.com/)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¨¦ ¥Õ¥©ー¥àºîÀ®¥Äー¥ë¡Öformmate(https://formmate.io/)¡×¤Î±¿±Ä