Î©Àî»Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥àº§°ùÆÏ¤¬Â£¤ëÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¡¡¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü2025～¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌµÇ°»£±Æ²ñ～
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆüÆÃÊÌµÇ°»£±Æ²ñ2024¡×¤ÎÍÍ»Ò¡£Î©Àî»Ô¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¯¤ë¤ê¤ó¡×¡Ê¼Ì¿¿±¦¤Î¤¦¤µ¤®¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÇÎ©¤Á¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤¬ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿À®28Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç9,277Éô(ÎáÏÂ£·Ç¯£³·îËöÆü»þÅÀ)¤òÈÎÇä¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡ÖÎ©Àî»Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥àº§°ùÆÏ¡×¡£
¡¡¤³¤Îº§°ùÆÏ¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¡×½Ö´Ö¤Ë¤â¤Ã¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌµÇ°»£±Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤³«ºÅ10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÂÐ¾Ý¼Ô¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©Àî»Ô¥×¥ì¥ß¥¢¥àº§°ùÆÏ¡×¤È¤Ï
¡ÖÉ×ºÊ¤Ë¤Ê¤ë¡×½Ö´Ö¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Êº§°ùÆÏ¡£Î©Àî»ÔÆâ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î©Àî»ÔÌ±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Î©Àî»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë1³¬¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àº§°ùÆÏ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡ÖµÇ°¼Ì¿¿»£±Æ¥³ー¥Êー¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤Î»×¤¤½Ð¤òµÇ°¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Ê11·î22Æü¡Ë¡×¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌµÇ°»£±Æ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Á¥ÊÇó¤¬µ±¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
É½»æ¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÅ½¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¼Ì¿¿Î©¤Æ¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Üー¥É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê£¼Ì¼°¤Î¤¿¤á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉ®À×¤äº§°ùÆÏ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥¿¥Á¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ´ÉÍÑ¤ÎÂæ»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¾Ú¿Í¡×¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¡ÖÉ×¤ÈºÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ÎµÇ°Æü¤ò½ñ¤¤¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/koseki/1006689/1006692.html
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü»þ
ÎáÏÂ£·Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë
¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¸á¸å£µ»þ¤Þ¤Ç¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï¸á¸å£´»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê
Î©Àî»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë£±³¬¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àº§°ùÆÏµÇ°¼Ì¿¿»£±Æ¥³ー¥Êー¡×
ÂÐ¾Ý
¥×¥ì¥ß¥¢¥àº§°ùÆÏ¤òÎáÏÂ£¶Ç¯11·î23Æü°Ê¹ß¤ËÄó½Ð¤·¤¿Êý¤«¤é¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÄó½ÐÍ½Äê¤ÎÊý
¡ö11·î22ÆüÅöÆü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿Êý¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¥Þ¥ó
¥¢¥é¥¤¼Ì¿¿´Û(https://arai-photo.jp/)¡¡¿·°æ¡¡ÉÒÇ·¡¡»á
¼Ì¿¿¤ÎÄó¶¡ÊýË¡
»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸åÆü¥Çー¥¿¤Ç¤´É×ÉØ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÊýË¡
Î©Àî»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/koseki/1006689/1021633.html)¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Î©Àî»Ô»ÔÄ¹¸ø¼¼¹Êó¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó²Ý¡¡Ã´Åö¡§¾®»³
TEL:042-523-2111¡ÊÆâÀþ2166¡Ë