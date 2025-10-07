King & Princeが半年ぶりに表紙登場の『Duet』11月号は10月７日発売！　ビッグピンナップも必見。

株式会社ホーム社表紙：King & Prince



表紙＆グラビアテーマは、“HOPE（＝希望）”。大人っぽいツイードジャケットの衣装をまとい、さわやかな笑顔でKing & Princeが半年ぶりの表紙を飾った。グラビアページでは、手をつないだり、おんぶし合ったりと、ふたりの仲のよさが伝わってくるカットが満載。インタビューでは現体制での初のドームツアーについて、そしてふたりの希望ある未来について語り合ってくれた。また、SixTONESからは田中樹が、Snow Manからはラウールが。timelesz・寺西拓人ももちろん登場。ピンナップはKing & Prince、ラウール、B&ZAI、真弓孟之。マットピンナップは大好評で終えたAぇ! groupの総集編。横山裕のソロライブレポート、中島健人の新曲インタビュー＆ライブレポート、timelesz・松島聡のドラマインタビュー、Snow Manのバンコクでの“サマソニ”レポートも必見！ なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ジュニアからACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、少年忍者、大西風雅、岡崎彪太郎、AmBitious、Boys be…etc.たくさんのジュニアも登場です。Duetは最後まで走り続けます！

【書誌情報】

Duet（デュエット）2025年11月号

2025年10月7日（火）発売

定価：990円（10%税込）

体裁：AB判 162P（オールカラー）

発行：ホーム社／発売：集英社



【関連サイト】

Duet公式サイト https://www.homesha.co.jp/duet/

Duet編集部 公式X https://x.com/duet_home



【会社概要】

会社名：株式会社ホーム社

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 共同ビル

代表者：代表取締役 茂木行雄

URL：https://www.homesha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックスの出版