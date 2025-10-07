ドラマ『40までにしたい10のこと』出演で注目を集める俳優・庄司浩平さんが、文芸WEBサイトにて小説「なつのさくら」を初執筆！　10月10日（金）に公開！

株式会社ホーム社

株式会社ホーム社（本社：東京都千代田区、代表取締役：茂木行雄）は、2025年10月10日(金)12:00より文芸図書WEBサイト「HB」にて、俳優の庄司浩平さんが執筆した小説「なつのさくら」を公開いたします。さらに同日、今作の執筆秘話や今後の展望などに迫るインタビュー記事もお届けいたします。

(C)Sachiko Yamamoto/HOMESHA Inc.- あらすじ

懐かしい名前が呼び覚ます、ひと夏の記憶――。

社会人4年目の夏、坂田浩（さかた・ひろ）は高校時代からの友人と共に居酒屋に集まっていた。そこで「宮内（みやうち）さくら」という懐かしい名前を耳にし、高校時代の記憶がよみがえる。秘密のノートに書き連ねた「バケットリスト」、宮内との出会い、そしてふたりで過ごしたひと夏の思い出……。それらすべては「生きる理由」を探すヒロにとって、かけがえのないものとなっていたが――。俳優としても活躍中の庄司浩平が、約１年の歳月をかけて完成させた青春ストーリー。

■作者名：庄司浩平

■公開日：2025年10月10日(金)

■掲載媒体：ホーム社文芸図書WEBサイト「HB」https://hb.homesha.co.jp/

- 作者プロフィール

庄司浩平（しょうじ・こうへい）

1999年10月28日生まれ。東京都出身。オスカープロモーション所属。2020年に『魔進戦隊キラメイジャー』（キラメイシルバー役）で俳優デビュー。以降俳優・モデルを軸に多方面で活動。2025年『仮面ライダーガヴ』（仮面ライダーヴラム役）、ドラマ『40までにしたい10のこと』（田中慶司役）で注目を集める。現在『NHK俳句』にレギュラー出演中。10月28日に２nd写真集『庄司浩平写真集 だから、ぼくは』を発売予定。

◆庄司浩平 公式サイト

https://shojikohei.com/ (https://shojikohei.com/)

◆庄司浩平 公式X（@shoji_kohei）

https://x.com/shoji_kohei

◆庄司浩平 公式Instagram（@shoji_kohei_official）

https://www.instagram.com/shoji_kohei_official/

- 媒体

◆ホーム社文芸図書WEBサイト「HB」

https://hb.homesha.co.jp/

◆ホーム社文芸図書編集部 公式X（@homeshabungei）

https://x.com/homeshabungei

◆ホーム社文芸図書編集部 公式Instagram（@homeshabungei）

https://www.instagram.com/homeshabungei/

