2025年 オリコン顧客満足度ランキング 企業研修 若手・一般社員向け公開講座 アイ・ラーニングが「対面研修」で2年連続1位獲得

デジタル人材の育成をリードする株式会社アイ・ラーニング（本社：東京都中央区、社長：杉山 真理子、以下アイ・ラーニング）は、2025年 オリコン顧客満足度ランキング『企業研修 若手・一般社員向け公開講座』の形態別「対面研修」部門にて2年連続で1位を獲得しました。

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 企業研修 若手・一般社員向け公開講座 対面研修 第1位

アイ・ラーニングは、「今」と「未来」に必要なスキルを提供し、学びを実践につなげることで、受講者の成長を促進し、企業の発展や新たなビジネス創出を支援しています。



コロナ禍でオンライン研修が広がった一方、近年は「人との関わりを通じた学び」の重要性が再び注目されています。アイ・ラーニングの対面研修は、ディスカッションや演習を多く取り入れ、参加者同士が互いに刺激し合いながら実践的に学べる点が特長です。また、講師による手厚いフォローが、受講者だけでなく人事・育成ご担当者からも高く評価されています。

加えて、企業ごとの課題に応じてカスタマイズした対面でのワークショップも増加しており、より実践的で成果につながる学びの場として、多くの企業に選ばれています。



対面研修の需要が高まる中、昨年は研修複合施設「iLスクエア」をリニューアルオープンしました。最新の大型デジタルホワイトボードを備えたデジタル教室を設置し、学びの質をさらに高めています。



さらに、企業の人材育成課題には、人材育成計画セッション（PD-PS）を通じて、実務に直結するスキルの習得や受講者のマインドセット変革を支援しています。こうした取り組みが企業の人材育成パートナーとして高い評価につながっています。



今後も、時代の変化に対応したコンテンツと高品質なサービスを提供し、皆さまの成長を支える信頼のパートナーとして歩み続けてまいります。

■アイ・ラーニングのオープン研修

■アイ・ラーニングのプライベート研修

■アイ・ラーニングの育成事例

■人材育成計画セッション（PD-PS： People Development Planning Session）

■iLスクエア

アイ・ラーニングについて：

ブリッジインターナショナルグループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：吉田融正）の子会社である株式会社アイ・ラーニングは、DX時代の人材の育成をはじめとして、DX推進、ITスキル、ビジネススキル、プロジェクトマネジメントおよび新入社員研修など、企業向け研修とコンサルティングサービスを提供する総合人材育成サービス企業です。

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎4-3 国際箱崎ビル

ブリッジインターナショナルグループについて：

ブリッジインターナショナルグループは「新たな価値を提案し、成功を創り続け、未来への架け橋になる」をミッションとして掲げ、B2B企業の売上成長に向けた改革を支援するEnd to Endのサービスを提供しています。アイ・ラーニングを中心とする「研修事業」に加えて、「インサイドセールスアウトソーシング事業」、「プロセス・テクノロジー事業」を展開しています。

〒154-0004東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

■『2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 企業研修 若手・一般社員向け公開講座』調査概要

・調査主体 ： 株式会社oricon ME

・調査形態 ： インターネット調査

・調査回答者 ： 10,828人

・調査対象企業数 ： 28社

・調査期間 ： 2025/6/2～2025/07/29、2024/5/28～2024/07/08、2023/05/26～2023/06/26

・調査対象者 ： 性別：指定なし 年齢：20～69歳 地域：全国

・条件： 過去5 年以内に、若手・一般社員向けの公開プログラム型の研修・セミナーを実際に受講した人

なお、法人契約申込み、個人申込みなどの区分は問わない

・定義 ：以下すべての条件を満たす企業研修事業者

１）若手・一般社員を対象としたビジネスマナーやビジネススキル、専門知識などを学ぶ研修・セミナーを開催している

２）あらかじめ開催日時・場所・内容が決まっており、不特定多数の会社から参加者が集まる「公開プログラム」

または同プログラムのオンライン研修を行っている

３）受講するにあたり、法人契約または個人申し込み、または両方に対応している

URL： https://life.oricon.co.jp/rankb2b-training/young-mid-level/