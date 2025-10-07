TVアニメ『幽☆遊☆白書』より新グッズ登場！ヴィンテージ風アパレルや名セリフをデザインしたアクリルキーホルダーなど、ファン必見のアイテムが発売！

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2025年10月7日（火）よりTVアニメ『幽☆遊☆白書』のグッズを販売開始いたします。





セリフアクリルキーホルダーなど3アイテムをラインナップ。



●TVアニメ『幽☆遊☆白書』ヴィンテージ風パーカー（全5種）

ヴィンテージ風加工を施したイラストを大胆にプリントしたパーカー。「キービジュアル」、「蔵馬・飛影」、「蔵馬・妖狐蔵馬」、「飛影」、「仙水・樹」の全5種。


販売価格：9,900円（税込）


サイズ展開：


・Sサイズ （約着丈64cm　身幅54cm　肩巾46cm　袖丈61cm）


・Mサイズ （約着丈67cm　身幅57cm　肩巾49cm　袖丈62cm）


・Lサイズ （約着丈70cm　身幅60cm　肩巾52cm　袖丈63cm）


製品素材：綿100%





●TVアニメ『幽☆遊☆白書』ヴィンテージ風Tシャツ（全5種）

ヴィンテージ風加工を施したイラストを大胆にプリントしたTシャツ。「キービジュアル」、「蔵馬・飛影」、「蔵馬・妖狐蔵馬」、「飛影」、「仙水・樹」の全5種。


販売価格：6,380円（税込）


サイズ展開：


・Sサイズ （約着丈66cm　身幅49cm　肩幅44cm　袖丈19cm）


・Mサイズ （約着丈70cm　身幅52cm　肩幅47cm　袖丈20cm）


・Lサイズ （約着丈74cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm）


製品素材：綿100%





●TVアニメ『幽☆遊☆白書』セリフアクリルキーホルダー（全13種）

「幽助」、「桑原」、「蔵馬」、「飛影」、「戸愚呂弟」、「左京」、「鴉」、「城戸」、「仙水」、「樹」、「雷禅」、「黄泉」、「軀」の印象的な劇中セリフをデザインしたアクリルキーホルダー。


販売価格：1,320円（税込）


本体サイズ：W約35～43mm × H約134～150mm


製品素材：アクリル、合金





原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊）　(C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年　(C)ぴえろ／集英社





▼販売概要


・予約販売開始 : 2025年10月7日（火）18:00～


・商品お届け時期 : 2025年11月中旬以降順次発送開始予定


・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com






▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。


「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。


アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。





