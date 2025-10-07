TVアニメ『幽☆遊☆白書』より新グッズ登場！ヴィンテージ風アパレルや名セリフをデザインしたアクリルキーホルダーなど、ファン必見のアイテムが発売！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2025年10月7日（火）よりTVアニメ『幽☆遊☆白書』のグッズを販売開始いたします。
セリフアクリルキーホルダーなど3アイテムをラインナップ。
▼商品一覧
●TVアニメ『幽☆遊☆白書』ヴィンテージ風パーカー（全5種）
ヴィンテージ風加工を施したイラストを大胆にプリントしたパーカー。「キービジュアル」、「蔵馬・飛影」、「蔵馬・妖狐蔵馬」、「飛影」、「仙水・樹」の全5種。
販売価格：9,900円（税込）
サイズ展開：
・Sサイズ （約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm）
・Mサイズ （約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm）
・Lサイズ （約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm）
製品素材：綿100%
●TVアニメ『幽☆遊☆白書』ヴィンテージ風Tシャツ（全5種）
ヴィンテージ風加工を施したイラストを大胆にプリントしたTシャツ。「キービジュアル」、「蔵馬・飛影」、「蔵馬・妖狐蔵馬」、「飛影」、「仙水・樹」の全5種。
販売価格：6,380円（税込）
サイズ展開：
・Sサイズ （約着丈66cm 身幅49cm 肩幅44cm 袖丈19cm）
・Mサイズ （約着丈70cm 身幅52cm 肩幅47cm 袖丈20cm）
・Lサイズ （約着丈74cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm）
製品素材：綿100%
●TVアニメ『幽☆遊☆白書』セリフアクリルキーホルダー（全13種）
「幽助」、「桑原」、「蔵馬」、「飛影」、「戸愚呂弟」、「左京」、「鴉」、「城戸」、「仙水」、「樹」、「雷禅」、「黄泉」、「軀」の印象的な劇中セリフをデザインしたアクリルキーホルダー。
販売価格：1,320円（税込）
本体サイズ：W約35～43mm × H約134～150mm
製品素材：アクリル、合金
原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） (C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ／集英社
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年10月7日（火）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年11月中旬以降順次発送開始予定
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
