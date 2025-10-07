『ご注文はうさぎですか？』×メイドカフェ「めいどりーみん」のコラボカフェが10月11日（土）より開催！

株式会社ネオディライトインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木雄一郎）が運営するメイドカフェグループ「めいどりーみん」は、『ご注文はうさぎですか？』とのスペシャルコラボイベントを開催いたします。


『ご注文はうさぎですか？』は、喫茶店「ラビットハウス」を中心に繰り広げられる女の子たちの心温まる日常を描いた人気シリーズで、2014年のアニメ放送開始以来、愛らしいキャラクターたちと癒しの世界観で多くのファンに愛され続けています。そんな作品の魅力が、めいどりーみんの世界観と重なり合う特別なコラボレーションを、ぜひこの機会にお楽しみください。



◆コラボページ：http://maidreamin.com/corporations/gochiusa/



【イベント情報】


■開催期間：2025年10月11日（土）～11月30日（日）



■WEBにて事前ご予約制


各店のコラボプランご予約ページよりご予約をお願いいたします。



■開催店舗：


〈北海道エリア〉


めいどりーみん 札幌狸小路店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/dt85GE7SSfs7XFi)）



〈東京エリア〉


めいどりーみん 秋葉原 本店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/LN6Sh0XRTFgCTUS)）


めいどりーみん 秋葉原 LIVE RESTAURANT Heaven'sGate（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/nby2rFpA2tJBwcL)）


めいどりーみん アイドル通り店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/aLoKfhPcq0PRmNy)）


めいどりーみん 新宿東口店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/V5xhuyvZeUEEPaa)）


めいどりーみん 渋谷 SHIBUYA（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/aZtTN82LgTVuJFB)）



〈名古屋エリア〉


めいどりーみん 大須招き猫前店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/sdiAEV63chvG5js)）


めいどりーみん 大須赤門通り店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/9qbXkBVBbcrUr76)）



〈大阪エリア〉


めいどりーみん 大阪なんば店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/bnY783JWAPnX586)）


めいどりーみん 大阪日本橋オタロード店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/QLaT8GYSE0rrvWt)）



〈九州エリア〉


めいどりーみん 小倉あるあるCity店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/rNKVi4DD83RJWxe)）


めいどりーみん 天神西通り店（予約ページ(https://leo.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/mEEDwNqXXY6hWt2)）



【コラボ内容】


１.来店でコラボ限定の“チェキ風”カードがもらえる「コラボ入国プラン」


２.各店でオリジナルコラボグッズの販売


３.コラボコースターがもらえるコラボメニューの販売


４.キャラクターパネルなどの店内装飾


５.Xキャンペーン参加で、抽選でオリジナルコラボポスタープレゼント



本コラボでは、「ご注文はうさぎですか？」をイメージした限定メニューや、このコラボでしか手に入らないオリジナルグッズをご用意。さらに、来場者・注文者にはノベルティプレゼントもご用意しております。



１.コラボ入国プラン


コラボプランを事前予約してご来店いただいた方に、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定のチェキ風カードをお渡しします。




２.各店でオリジナルコラボグッズの販売


描きおろしイラストを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売いたします。


また、12月10日(水)13時～1月12日(月)の期間オンラインショップでも販売を行います。




３.コラボコースターがもらえるコラボメニューの販売


キャラクターをイメージしたコラボメニューを開催店舗で販売いたします。


ご注文いただいた方には、オリジナルコースター（全10種）をランダムでプレゼントします。




４.キャラクターパネルなどの店内装飾


期間中、対象店舗に各キャラクターパネルが登場します！




５.Xキャンペーン参加で、抽選でオリジナルコラボポスタープレゼント






■注意事項


※ご利用には事前予約が必要になります。


※画像・写真は全てイメージです。


※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。


※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。


※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。


※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。



■著作権表記


(C) Koi・芳文社／ご注文はBLOOM製作委員会ですか？


※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。



＜『ご注文はうさぎですか？』について＞


Koiによる4コマ漫画を原作とした人気アニメシリーズ。2014年にTVアニメ第1期が放送されて以来、第2期・第3期やOVAなども制作され、幅広いファン層に愛され続けています。喫茶店「ラビットハウス」で出会ったココアとチノを中心に、シャロ、リゼ、千夜ら個性豊かなキャラクターたちが織りなす、心温まる日常が描かれています。癒しに満ちた世界観と可愛らしいキャラクターたちのやりとりが魅力の作品であり、現在は新作アニメの制作決定も発表され、今後の展開にも注目が集まっています。



＜『メイドカフェめいどりーみん』について＞

めいどりーみんは、東京（秋葉原・渋谷・新宿）、名古屋（大須招き猫、大須赤門通り）、大阪（日本橋・なんば）、福岡（天神・北九州小倉）、北海道（札幌）、タイランド（バンコク、ランシット）、韓国（ホンデ）に展開するメイドカフェグループ。累計来店者数600万人突破！

■J-POPカルチャーや日本のエンタメ要素を取り入れ、毎シーズン新しいメニューやサービスをリリース。
■在籍メイドキャスト数700名以上。多数の個性あふれるキャストが在籍。
■人材育成制度も業界一力を入れており、初めて利用するお客様も楽しむことができる接客が定評。







【参考情報】


▼TVアニメ「ご注文はうさぎですか？」


公式HP：https://gochiusa.com/bloom/


X（旧Twitter）：https://x.com/usagi_anime


公式YouTube：https://www.youtube.com/@gochiusa_official



