yama × Ryo’LEFTY’Miyata、ここでしか聞けない音楽対談「歌う理由、創る理由」

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第54・55回（2025年10月11日(土)より順次放送）は、SNS発のヒットメーカー、シンガーソングライター yama が登場します。

リスナーからの熱いリクエストで実現した今回のゲスト出演。Ryo'LEFTY'Miyataとは「MOON WALKER」「ストロボ」などで共作を重ねてきた仲であり、ボカロ文化をルーツに持つ二人が互いをリスペクトする中、ここでしか聴けない濃密なトークが繰り広げられました。

第1週のテーマは 「音楽ルーツの旅」。下積みの日々やデビュー当時の苦難を振り返り、yamaが音楽に託してきたリアルな想いを語ります。続く第2週は、yamaが自らに課す “マイルール3ヶ条” を解禁。歌詞制作の裏側、ライブ前のルーティン、そして音楽と向き合う姿勢まで、yamaの哲学に触れることができます。

音楽の“旅”をテーマに、アーティストの素顔と進化を引き出す『MUSIC TOURIST』。今回も必聴の2週間、お聴きください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/97_1_5109177747688d7775966f9efec779b5.jpg?v=202510080156 ]

※各局放送日時の詳細は、放送スケジュール掲載の番組サイトをご確認ください

ゲスト情報

yama

2020年4月にオリジナル楽曲『春を告げる』で鮮烈なデビューを飾ったSNS発のソロ・シンガー。

TVアニメ「SPY×FAMILY」のED主題歌『色彩』や、TVアニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女 」のOP主題歌『slash』など多くのヒット曲を抱える。

最近では国内ツアーはもちろんアジアを中心に海外ツアーも敢行。昨年行った中国ツアー『SUPER謝謝2024』では、広州～上海～北京をまわり、約5,000人のファンが集った。

今年3月には自身4枚目のオリジナルアルバム『; semicolon』をリリースし、全国ツアー「the meaning of life 2025」を開催。

MUSIC TOURIST について

MUSIC TOURISTは、音楽プロデューサーRyo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線で活躍するアーティスト、プロデューサー、映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々と語らいながら、クリエイティブな世界へとリスナーを誘います。

【番組ネット局／OA時間】放送局の追加や時間変更などは番組サイトにて随時更新

Ryo’LEFTY’Miyata ＜番組MC＞

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーターなど多岐にわたる音楽活動を実施。様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、timelesz、official髭男dism、sumika、Superfly、eill、MISIA、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。フロアの熱量を上げるアジテートと、演出も含めた ライブプロデュース能力が高く評価されている。

2018年よりスウェーデンに渡り海外作家とのco-writing活動を開始、グローバルな音楽活動を展開。アーティストが必要とする音楽活動全般を支援するため、2022年「OIKOS MUSIC」を共同創業。2024年にアーティスト集団「cross-dominance」発足。

X（Twitter）：@LeftyMonsterP(https://x.com/LeftyMonsterP) OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo