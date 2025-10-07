Security Days Fall 2025 Tokyoでナイトセッション開催。IT/OTセキュリティをデモ付きで解説

2023年からセキュリティ事業に本格参入した、創業97年の株式会社電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋 乃武也）は、2025年10月21日（火）～24日（金）に行われる『Security Days Fall 2025 Tokyo』に置きまして、ブースの出展およびナイトセッションを開催します。




事前登録はこちら :
https://f2ff.jp/introduction/11152?event_id=secd-2025-02-tokyo



サイバー攻撃が高度化する昨今、もはや「侵入させない防御」にも限界がきています。


弊社ブースで展示する米国 ColorTokens（カラートークンズ）社のXshield（エックスシールド）は、「事業を継続させる（Be Breach Ready）」 を最優先に考え、「侵入の事前防御」を実現する最先端のサイバー・セキュリティソリューションです。



ゼロトラスト・セグメンテーション技術によるカラートークンズ社の製品は、世界15カ国の 工場や病院、教育機関などで導入されています。OT/IoTセキュリティにも対応し、ブースではOT環境での動作デモを披露いたします。




Security Days Fall 2025 Tokyo　概要

開催日時：　2025年10月21日（火）～24日（金）
　　　 　　　9：30 ～ 17：45
参加費：　　無料（事前登録制）


会場：　　　JPタワーホール＆カンファレンス


　　　　　　東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー・KITTE 4F
公式サイト：https://f2ff.jp/event/secd



＜会場MAP＞







10月22日（水）にはIT/OTセキュリティのナイトセッションも開催


同会場にて、10月22日(水)にナイトセッションを開催します。


弊社セキュリティ・アナリストと米国セキュリティ企業「ColorTokens」フィールドCTOのVenky Raju（ヴェンキー・ラジュ）氏が、昨今のIT/OTセキュリティの動向と最先端のセキュリティ技術「ゼロトラスト・セグメンテーション」についてデモを交えながら対談します。


※同時通訳あり



本セッションは、軽食付きで限定100名までとなっております。


ぜひお早めに事前登録して、プレミアムなナイトセッションにご参加ください。



ナイトセッション 概要

講演名： 【対談】ゼロトラスト・セグメンテーションのIT/OT事例研究


　　　　　～米国ColorTokens社のXshieldを使ったOTセキュリティ対応とは～
開催日時：2025年10月22日（水）18：30 ～ 19：30
参加費：　無料（事前登録制）
定員：　　100名


会場：　　JPタワーホール＆カンファレンス


登壇者：



株式会社電巧社


セキュリティ・アナリスト


石橋 正彦（いしばし まさひこ）






ColorTokens Inc.


Field CTO


Venky Raju（ヴェンキー・ラジュ）



テキサス大学でコンピュータ・サイエンス修士号を取得後、IT業界で30年以上の実績を持つサイバー・セキュリティのエキスパートです。


サムスン・アメリカでのシニア・ディレクターなどを歴任した後、現在はサイバー・セキュリティの最先端企業であるColorTokens社のCTOに着任。


新技術であるマイクロセグメンテーション（被害局所化）を、政府機関やFortune500企業などへ展開し、成功を収めています。






[会社概要]


社名：　　　　 株式会社 電巧社


所在地：　　　〒105-0014 東京都港区芝2-10-4


代表者：　　　代表取締役社長　中嶋 乃武也


設立：　　　　1928年（昭和3年）2月11日


事業内容：　　サイバー・セキュリティに関する商品の販売、端末ソリューションの提案


　　　　　　　システムインテグレーション、AI活用やDXを推進。


　　　　　　　ビル用電気設備の販売・保守、創エネ・省エネ・再エネに関する活動や


　　　　　　　製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請の代行など


資本金：　　　9,000万円


Webサイト：　https://de-denkosha.co.jp/