Security Days Fall 2025 Tokyoでナイトセッション開催。IT/OTセキュリティをデモ付きで解説

株式会社 電巧社

2023年からセキュリティ事業に本格参入した、創業97年の株式会社電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋 乃武也）は、2025年10月21日（火）～24日（金）に行われる『Security Days Fall 2025 Tokyo』に置きまして、ブースの出展およびナイトセッションを開催します。

事前登録はこちら :https://f2ff.jp/introduction/11152?event_id=secd-2025-02-tokyo

サイバー攻撃が高度化する昨今、もはや「侵入させない防御」にも限界がきています。

弊社ブースで展示する米国 ColorTokens（カラートークンズ）社のXshield（エックスシールド）は、「事業を継続させる（Be Breach Ready）」 を最優先に考え、「侵入の事前防御」を実現する最先端のサイバー・セキュリティソリューションです。

ゼロトラスト・セグメンテーション技術によるカラートークンズ社の製品は、世界15カ国の 工場や病院、教育機関などで導入されています。OT/IoTセキュリティにも対応し、ブースではOT環境での動作デモを披露いたします。

Security Days Fall 2025 Tokyo 概要

開催日時： 2025年10月21日（火）～24日（金）

9：30 ～ 17：45

参加費： 無料（事前登録制）

会場： JPタワーホール＆カンファレンス

東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー・KITTE 4F

公式サイト：https://f2ff.jp/event/secd

＜会場MAP＞

10月22日（水）にはIT/OTセキュリティのナイトセッションも開催

同会場にて、10月22日(水)にナイトセッションを開催します。

弊社セキュリティ・アナリストと米国セキュリティ企業「ColorTokens」フィールドCTOのVenky Raju（ヴェンキー・ラジュ）氏が、昨今のIT/OTセキュリティの動向と最先端のセキュリティ技術「ゼロトラスト・セグメンテーション」についてデモを交えながら対談します。

※同時通訳あり

本セッションは、軽食付きで限定100名までとなっております。

ぜひお早めに事前登録して、プレミアムなナイトセッションにご参加ください。

ナイトセッション 概要

講演名： 【対談】ゼロトラスト・セグメンテーションのIT/OT事例研究

～米国ColorTokens社のXshieldを使ったOTセキュリティ対応とは～

開催日時：2025年10月22日（水）18：30 ～ 19：30

参加費： 無料（事前登録制）

定員： 100名

会場： JPタワーホール＆カンファレンス

登壇者：

株式会社電巧社

セキュリティ・アナリスト

石橋 正彦（いしばし まさひこ）

ColorTokens Inc.

Field CTO

Venky Raju（ヴェンキー・ラジュ）



テキサス大学でコンピュータ・サイエンス修士号を取得後、IT業界で30年以上の実績を持つサイバー・セキュリティのエキスパートです。

サムスン・アメリカでのシニア・ディレクターなどを歴任した後、現在はサイバー・セキュリティの最先端企業であるColorTokens社のCTOに着任。

新技術であるマイクロセグメンテーション（被害局所化）を、政府機関やFortune500企業などへ展開し、成功を収めています。

[会社概要]

社名： 株式会社 電巧社

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝2-10-4

代表者： 代表取締役社長 中嶋 乃武也

設立： 1928年（昭和3年）2月11日

事業内容： サイバー・セキュリティに関する商品の販売、端末ソリューションの提案

システムインテグレーション、AI活用やDXを推進。

ビル用電気設備の販売・保守、創エネ・省エネ・再エネに関する活動や

製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請の代行など

資本金： 9,000万円

Webサイト： https://de-denkosha.co.jp/