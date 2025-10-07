セルフでもプロ級の仕上がりを。SEVEN BEAUTY株式会社から新たに“神ハケ”ネイルブランド「はけまろ」が発売開始！

SEVEN BEAUTY株式会社SEVEN BEAUTY株式会社は、セルフネイル初心者でもムラなく美しく仕上げられる“神ハケ”の新ジェルネイルブランド「はけまろ」を、2025年10月6日（月）より公式オンラインストア【セブンショップ】にて発売いたします。■ブランド概要

サロン用ジェルネイルを長年手掛けてきたSEVEN BEAUTYが、「プロ品質の仕上がりを、もっと手軽に楽しんでほしい」という想いから開発したセルフユーザー向けの新ブランドです。

最大の特長は、独自設計の“まろやか神ハケ”。筆先の薄さ・長さ・しなり具合まで徹底的に検証し、誰でも簡単にムラなく均一に塗れるよう開発しました。セルフネイルにありがちな“はみ出し”や“キワまで塗りにくい”といった悩みを解消し、まるでサロン級の仕上がりを叶えます。

■ 商品ラインナップ

「はけまろ」シリーズ（ベース／トップ／カラージェル）は、2025年10月6日（月）より、SEVEN BEAUTY公式通販サイト「セブンショップ」にて販売を開始いたします。

https://7shop.jp/brand/hakemaro/

価格はいずれも税込770円。手軽に試せる価格帯ながら、プロ用ネイルメーカーならではの高品質設計で、セルフネイルでも美しい仕上がりを実現します。

たった3ステップでプロ級仕上げ

ベース・カラー・トップ、すべて“まろやか神ハケ”でムラなくスルッと塗れる。

１.【ベース】ピールオフベースジェル

アセトン不要でペロッとはがせるノンサンディングのピールオフベース。“まろやか神ハケ”で細部までムラなく密着し、カラーを美しく引き立てます。

２.【カラー】カラージェル

肌になじむ上品な発色のカラージェル。“まろやか神ハケ”でジェルが細部まで均一に広がり、ムラのない美しい仕上がりを実現！肌馴染みの良いカラー１５色に加え、重ね塗りやラメグラにも使えるグリッター３色、4ミクロンマグで繊細に輝くマグネットジェル８色、虹色の輝きが美しいレインボーマグネットジェル４色の計３０色。

（以下マグネット８色以外の色玉画像）

３.【トップ】ノンワイプトップジェル

ぷっくりツヤツヤに仕上がるトップジェル。“まろやか神ハケ”で、塗りにくい甘皮ギワやサイドまでキレイに塗れて美しいフォルムに。ノンワイプだから拭き取り不要で、ホコリもつきにくく、ツヤが長持ちします。

■公式サイト

・Seven Shop（セブンショップ）

https://7shop.jp/

・はけまろ公式Instagram

https://www.instagram.com/hakemaro.official/

【会社概要】

会社名：SEVEN BEAUTY株式会社

設立年月日：2000年3月1日

事業内容 ：エステ・ネイル・まつげエクステ・理美容などの業務用サロン用品や化粧品の製造販売メーカー

ECサイト ：https://7beauty.jp/

一般向けECサイト：https://7shop.jp/

コーポレートサイト ：https://www.sevenbeauty.co.jp/

【お問合せ先】

SEVEN BEAUTY株式会社

e-mail: info@sevenbeauty.co.jp

Tel ：03-5812-7979