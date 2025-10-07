大人気ボディメイクサプリブランド「AMBiQUE」がDJ? Foy率いるeスポーツチーム「NOEZ FOXX」とスポンサー契約

株式会社SOLIA

■スポンサー契約の背景

AMBiQUE × NOEZ FOXX

AMBiQUEは「Be Ambitios & Unique / 少年心と自分らしさを引き出す」をコンセプトに、欲しい成分が1つで摂取できる「オールインワン」タイプのボディメイクサプリメントを展開することで、挑戦する人を応援しています。一方、NOEZ FOXXは「簡単にEZ Gameなんて言わせない」を合言葉に、元Repezen Fox DJ? Foy氏を中心に結成された、世界一を本気で目指す次世代型ゲーミングチームです。競技シーンでの挑戦に加え、音楽やファッションとのクロスカルチャーにも積極的に取り組む姿勢が注目を集めています。今回の取り組みを通じて、eスポーツ選手や画面の前で応援するファンの皆さまに、手軽に必要な栄養を摂れる「オールインワン」サプリを届け、自分らしく挑戦を続ける後押しをしていきます。AMBiQUEとNOEZ FOXXがタッグを組むことで、挑戦するすべての人が心も体も前向きに一歩踏み出せるきっかけを提供してまいります。

■NOEZFOXX株式会社 DJ? Foy様コメント

この度、AMBiQUE様にNOEZ FOXXのチームスポンサーとしてご支援いただけることとなりました。

AMBiQUE様は「少年心と自分らしさ」をブランドコンセプトに掲げ、メンズ向けセルフケアブランドとして多くのファンに愛されており、私個人としてもそのブランドコンセプトに強く共感していることから、今回のスポンサー就任は大変嬉しく思います。

今回のスポンサーシップを機に、私たちはAMBiQUE様と共に世界の頂点＝世界一を目指し、ファンの皆さまに夢と感動を届けてまいります。

■NOEZFOXX株式会社について

「"簡単にEZGameなんて言わせない" ～Don't let me say easy game～」。「NOEZ FOXX」は元Repezen FoxxのDJ? Foyを中心に結成されたゲーミングチームです。

エンターテイメントとしてのゲームプレイだけではなく、各タイトルの競技シーンにも本気で取り組み、日本一はもちろん、世界一を目指して活動しています。

eスポーツを通じてファッションや音楽とのコラボレーションや新しい人材を発掘し、NOEZ FOXXにしか創ることのできないeスポーツエンターテインメントを体現していきます。

ドン底を味わっても何度でも立ち上がる…。新しいチャレンジをし続ける…。"最高のチーム"を作ります。

■AMBiQUEについて

“アンビーク”は、「Be Ambitious and Unique」を

ブランドコンセプトとして掲げ、少年心と自分らしさを引き出す、メンズ向けセルフケアブランドです。

「オールインワン」を基軸にプロテインをはじめEAA、マルチビタミンなどボディメイクサプリを展開しております。

■オールインワンプロテイン

・タンパク質吸収をサポートするビタミン11種配合

タンパク質に加えて、ビタミン11種とミネラル4種をこれ１つで摂取できるので、コスパが良く、サプリを飲み分ける手間がかかりません。また、ビタミンはタンパク質吸収を促進する効果があると言われており、プロテインと同時に摂取することで、カラダづくりをサポートします。

・美味しいから続けられる

水に溶かしても、濃厚な味わいがお口に広がります。後味スッキリなので運動後にもピッタリ！

さらに混ぜても泡立ちにくく、ダマになりにくい独自処方なので最後までゴクゴク飲めます。

■メンズマルチビタミン

・亜鉛・マカ配合したメンズのためのマルチビタミン

14種のマルチビタミンに加えて、亜鉛やマカなどの男性が嬉しい成分がオールインワンとなっております。

毎日の健康をサポートする亜鉛、男性らしさを支えるマカ、日々の栄養回復をサポートするなクエン酸、運動時のヤル気を刺激するアルギニンなどがこれ１つで摂取できるのでコスパが良く効率的です。

・1日分のビタミン*1・亜鉛をサポート

13種の栄養機能食品*2配合で、即効チャージ×持続型の独自処方。忙しい毎日でも不足しがちな栄養をスマートに補え、挑戦を続ける男性のコンディションを支えます。

*1ビタミンB₁,ビタミンB2,ビタミンB₆,ビタミンB₁2,ナイアシン,パントテン酸,ビオチン,ビタミンC,ビタミン

*2 4粒あたりの配合量

■SOLIAとは

「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンとし、「2035年までに、日本を代表する消費財ベンチャー企業となる」ことをミッションとしている会社です。赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」から事業をスタートし、ボディメイクブランド「AMBiQUE(アンビーク)」、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」など複数のブランドを展開しています。

アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、全ラインナップ99%以上天然由来成分で商品を展開。販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。

■会社概要

会社名：株式会社SOLIA

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館10階

設立：2013年4月

代表取締役：西口 征郎

事業内容：ベビー・女性向けの国産オーガニックスキンケア・ヘアケア、健康食品の企画・販売