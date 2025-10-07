チャンピオン、毎日をスポーツに変える機能スウェット「TECH WEAVE(R)」の新作アイテムが登場～ブランドのDNAを受け継ぎ、機能性とデザイン性を両立～

ヘインズブランズ ジャパン株式会社

ヘインズブランズ ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区）は、オーセンティック アメリカン アスレチックウェア ブランド Champion （チャンピオン）において、毎日をスポーツに変える機能スウェット「TECH WEAVE(R)（テックウィーブ）」の新作アイテムの販売を開始しました。

本アイテムは、吸汗速乾性・ストレッチ性・保温性といったアクティブシーンに求められる機能に加え、日常を心地よく過ごせる快適さや洗練されたデザイン性を兼ね備えた機能スウェットです。

今シーズンは、軽量性とストレッチ性、吸汗速乾性を備えた裏毛編みでスウェットらしい表情を持つ「TECH WEAVE(R) Terry（テリー）」、裏起毛により高い保温性と優れたストレッチ性を実現した「TECH WEAVE(R) Terry Fleece（テリー フリース）」、そして通気性・ストレッチ性・保温性・軽量性に優れた三層構造の「TECH WEAVE(R) 3LS（スリーエルエス）」の3タイプをラインナップ。

ダブルジップ仕様による通気性の調整やかがんだ際のたわみを軽減する設計、腕周りのもたつきを抑える長めの袖リブなどのこだわりのディテールが、快適な着心地を生み出し、機能美として洗練された印象を与えます。さらに、胸や背中に配した Champion ロゴやカレッジフォントのグラフィックデザインがスポーティかつスタイリッシュなアクセントとなり、幅広いスタイリングに対応します。

ブランドのDNAを受け継ぎ、機能性とデザイン性の両立を追求した「TECH WEAVE(R)」は、スポーツからデイリーまでシーンを問わず活躍し、着用する人々の快適なアクティブライフスタイルをサポートします。

■TECH WEAVE(R) Terry

・MEN'S SPORTS

商品名： TECH WEAVE(R) TERRY CREW NECK SWEATSHIRT

品番：C3-CS011

カラー：オックスフォードグレー、ブラック、ブリーチベージュ

サイズ：M、L、XL

価格：\7,590（税込み）

動きをスムーズにするストレッチ性に加え、速乾性にも優れた裏毛素材を使用したTECH WEAVE(R)（テックウィーブ） テリー クルーネックスウェットシャツです。身幅、肩幅にゆとりを持たせたリラックスフィット。胸にCロゴとChampion(R)（チャンピオン）のコンビネーションロゴのワッペンを付け、背中にはChampion(R)ロゴをラバープリントで縦に入れています。同素材を使用したスウェットパンツ（C3-CS212）も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

商品名： TECH WEAVE(R) TERRY ZIP HOODED SWEATSHIRT

品番：C3-CS114

カラー：オックスフォードグレー、ブラック、ブリーチベージュ

サイズ：M、L、XL

価格：\9,790（税込み）

ストレッチ性、速乾性に優れた裏毛素材を使用したTECH WEAVE(R)（テックウィーブ） テリー ジップフーデッドスウェットシャツです。身幅、肩幅にゆとりを持たせたリラックスフィット。左胸にCロゴとChampion(R)（チャンピオン）のコンビネーションロゴのワッペンを付け、背中にはChampion(R)ロゴをラバープリントで縦に入れています。同素材を使用したスウェットパンツ（C3-CS212）も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

・GOLF

商品名：TECH WEAVE(R) TERRY HALF ZIP SWEATSHIRT

品番：C3-CG002

カラー：オフホワイト、オックスフォードグレー、ブラック

サイズ：S、M、L、XL

価格：\12,980（税込み）

環境に配慮されたリサイクルポリエステル100％で、Champion(R)（チャンピオン）の歴史を感じるオーセンティックな裏毛編みのスウェット素材「Light Stretch Dry」を使用したTECH WEAVE(R)（テックウィーブ） テリー ハーフジップスウェットシャツです。コットンのようなソフトな肌触りと無骨ながら温かみと深みのある豊かな表情が特長で、ストレッチ性と吸汗速乾機能も備えています。着慣れた感覚で着用できる程良いリラックスフィットで、締めつけすぎないよう薄手に仕上げた手首のリブは、アドレス時に邪魔にならない少し長めの仕様です。両サイドは小物を入れるのに便利なポケット付き。胸には「AUTHENTIC AMERICAN ATHLETICWEAR（オーセンティック アメリカン アスレチックウェア）」と校章風のエンブレムを組み合わせたグラフィックを、背中には大胆に「CHAMPION」をラバープリントで入れています。

■TECH WEAVE(R) Terry Fleece

・GOLF

商品名：TECH WEAVE(R) TERRY FLEECE TURTLE NECK SWEATSHIRT

品番：C3-CG003

カラー：オックスフォードグレー、ブラック、グレイッシュライトブルー

サイズ：S、M、L、XL

価格：\15,180（税込み）

ストレッチ性と裏面を起毛することで保温性を向上しつつ、軽量化も実現した「Light Stretch Warm」を使用した、TECH WEAVE(R)（テックウィーブ） テリー タートルネックスウェットシャツです。Champion(R)（チャンピオン）の歴史を感じるオーセンティックな裏毛編みのスウェット素材で、コットンのようなソフトな肌触りと無骨ながら温かみと深みのある豊かな表情が特長です。着慣れた感覚で着用できる程良いリラックスフィット。襟元にガゼットを付けることで伸縮性が向上し、脱ぎ着の際のストレスを軽減しています。手首のリブは、アドレス時に邪魔にならない少し長めの仕様です。左胸にはカレッジ風の書体による「CHAMPION」と、ゴルフクラブを持ったイーグルのキャラクターを組み合わせたグラフィックをフロッキープリントで入れています。

商品名： TECH WEAVE(R) TERRY FLEECE HOODED SWEATSHIRT

品番：C3-CG101

カラー：オックスフォードグレー、ブラック、グレイッシュライトブルー、ワイン

サイズ：S、M、L、XL

価格：\15,180（税込み）

ストレッチ性と裏面を起毛することで保温性を向上しつつ、軽量化も実現した「Light Stretch Warm」を使用した、TECH WEAVE(R)（テックウィーブ） テリー フーデッドスウェットシャツです。Champion(R)（チャンピオン）の歴史を感じるオーセンティックな裏毛編みのスウェット素材で、コットンのようなソフトな肌触りと無骨ながら温かみと深みのある豊かな表情が特長。カジュアルイメージとゴルフのプレーに適した機能を両立させたアイテムです。襟元のホックを閉めることで首から顎周辺の寒さを軽減でき、手首のリブはアドレス時に邪魔にならない少し長めの仕様です。背中にはカレッジ風の書体による「CHAMPION」、「GOLF」、ブランド創業年である1919年を表す「19」とゴルフクラブのイラストを組み合わせたグラフィックをラバープリントで大胆に入れています。

■TECH WEAVE(R) 3LS

・MEN'S SPORTS

商品名：TECH WEAVE(R) 3LS HOODED SWEATSHIRT

品番：C3-CS110

カラー：オックスフォードグレー、ブラック、グレージュ

サイズ：M、L、XL

価格：\12,650（税込み）

通気性、ストレッチ性、保温性に優れた三層構造で、飛べるくらい軽い！着心地の機能スウェット素材「Wrap-Air(R)（ラップエアー）」を使用したTECH WEAVE(R)（テックウィーブ） 3LS フーデッドスウェットシャツです。袖口と裾のリブによって風の侵入を防ぎ、保温性をさらに高めています。布帛生地を使った胸にChampion(R)（チャンピオン）ロゴを大きくラバープリントで入れています。同素材を使用したスウェットパンツ（C3-CS210）も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

商品名： TECH WEAVE(R) 3LS ZIP HOODED SWEATSHIRT

品番：C3-CS111

カラー：オックスフォードグレー、ブラック、グレージュ

サイズ：M、L、XL

価格：\13,750（税込み）

通気性、ストレッチ性、保温性に優れた三層構造で、飛べるくらい軽い！着心地の機能スウェット素材「Wrap-Air(R)（ラップエアー）」を使用したTECH WEAVE(R)（テックウィーブ） 3LS ジップフーデッドスウェットシャツです。袖口と裾のリブによって風の侵入を防ぎ、保温性をさらに高めています。左胸にはCロゴを、布帛生地を使った後ろ身頃裾には大きくChampion(R)（チャンピオン）ロゴをラバープリントで入れています。同素材を使用したスウェットパンツ（C3-CS210）も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。※3L-5Lの大きなサイズ（C3-CS111L）も展開しています。

・GOLF

商品名： TECH WEAVE(R) 3LS ZIP JACKET

品番：C3-CG605

カラー：オックスフォードグレー、ブラック、ネイビー、オリーブ

サイズ：M、L、XL

価格：\14,080（税込み）

優れたストレッチ性と保温性を備えた三層構造の機能スウェット素材を使用した、TECH WEAVE(R)（テックウィーブ） 3LS ジップジャケットです。前身頃の裾はシンプルな縫製ですっきり見せ、後ろ身頃の裾は折り返すことで腰周りのフィット感を向上させています。袖口は身生地と同素材を使ったシンプルな仕上げで、襟裏はリブ仕様にして適度な厚みを持たせています。使いやすいダブルジップ仕様は、下のジップを開閉することで通気性の調節やかがんだ時のたわみの軽減などが可能。胸にはChampion(R)ロゴをラバープリントで入れ、右袖には「CHAMPION」と「AUTHENTIC AMERICAN ATHLETICWEAR（オーセンティック アメリカン アスレチックウェア）」を組み合わせてエンボスで表現したワッペンを付けています。同素材を使用したロングパンツ（C3-CG205）も展開しているので、セットアップでの着用もオススメです。

Champion について

Champion は、1919年にニューヨーク州ロチェスターで誕生しました。アスレチックウェアを起源とした機能的なデザイン・耐久性・素材・縫製といったひとつひとつのディテールにこだわるクラフトマンシップは、100年以上の歴史を経てなお脈々と受け継がれており、いつの時代もその時代に合わせた機能性やトレンド性を加味して進化し続けています。

代表作のスウェットシャツは、「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるほど、世界中の多くのファンに愛されてきました。いつの時代も最高水準の品質とデザインにこだわり、挑戦を続け妥協を許さない細部までにもこだわった革新的な商品を今後も提供してまいります。

