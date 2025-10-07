【テント購入でオプションが無料に！】秋のキャンプシーズンに向けた『テントの日』キャンペーンを開催

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD」は、秋のキャンプシーズンに向け、テント購入でオプション類が無料になるキャンペーン「テントの日タダダ大作戦」を2025年10月7日より公式EC「DOD STORE(https://store.dod.camp/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)」にて開始しました。

天候が安定し、涼しいキャンプのベストシーズンとされる秋に向け、新しいキャンプ用品の購入を検討している皆さまを応援するべくキャンペーンを開催。10月10日「テントの日」になぞらえ、対象テントご購入でオプション類を無料でご提供します。その他にも、アパレルやバッグ製品も特別価格でご用意しております。

期間：2025年10月7日(火)12時開始から10月23日(木)9時まで

特設ページ：https://store.dod.camp/c/item/sale?sort=latest(https://store.dod.camp/c/item/sale?sort=latest?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)

キャンペーン内容

「カマボコテント3S/M」ご購入で「専用マットシートセット」が無料

カマボコテント3M（T5_689）カマボコテント3M用マットシートセット（M5-704）

DOD人気No.1テント「カマボコテント(https://www.dod.camp/special/02/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)」シリーズ。その名の通りカマボコのような見た目のトンネル形状は、大人が立って歩けるほど天井が高く広々とした空間が特徴です。さらに、タープを張らずにリビングと寝室の両方が完成するツールーム設計のため、手軽にキャンプ空間を作り上げることができます。サイズはS（3人用）、M（5人 用）、L（7人用）の3サイズをご用意。直感的に設営でき、春夏秋冬いつでも快適に過ごせるオールマイティーなテントとして、初心者の方やファミリーキャンパーに大人気なテントです。

対象の「カマボコテント3S(https://www.dod.camp/product/t3_688_tn/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」または「カマボコテント3M(https://www.dod.camp/product/t5_689_tn/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」をご購入の方には、地面の凸凹や冷え、結露を解消してくれる専用のインナーマットとグランドシートがセットになった「マットシートセット(https://www.dod.camp/product/tm5_704/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」を無料でお付けいたします。

「カマボコテント3L」ご購入で「カマボコテント3L用インナーテント」が無料

カマボコテント3L（T7-690）カマボコテント3L用インナーテント（TN7-696）

7人用テント「カマボコテント3L(https://www.dod.camp/product/t7_690_tn/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」をご購入の方には寝室として利用できる「カマボコテント3L用インナーテント(https://www.dod.camp/product/tn7_696/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)」を無料でお付けいたします。

「タケノコテント2」ご購入で「タケノコテント用グランドシート」が無料

タケノコテント2（T8-795）タケノコテント用グランドシート（GS8-796）

DODの人気ファミリーテント「タケノコテント2(https://www.dod.camp/product/t8_795_kh/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)」。大人8人収容可能な大型テントで、広さは約8.6 畳、頂点の高さは280cmとグランピングさながらの贅沢な空間が一番の特徴です。全方位に設置されて いるすべての窓が開閉・メッシュ切り替え可能となっており、フロア生地も取り外し可能なためオープ ンタープのように使用することもできます。ファミリーキャンプやグループキャンプにおすすめのテン トです。

対象のタケノコテント2（タン、カーキ）をご購入の方には、地面の凸凹や冷え、結露を解消してくれる「タケノコテント用グランドシート(https://www.dod.camp/product/gs8_796/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)」を無料でお付けいたします。

「ファイヤーベース」ご購入で「アツイッス」が無料

ファイヤーベース（T8-524）アツイッス（Q2-010）

高さ240cm、収容可能人数8人の大型ドームシェルター「ファイヤーベース(https://www.dod.camp/product/t8_524_bk/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)」。火の粉に強いポリコットン生地を使用しており、テントのすぐそばで火を扱っても穴が空きにくく、安心して焚き火を楽しむことができます。さらに、4面の入口を開放すればオープンタープとして、付属のフロアをつければテントとしても活躍。グループキャンプでのリビングはもちろん、ソロキャンプでゆったり使用するなど、状況や気分に合わせて自由に扱える一幕です。

ファイヤーベース（ベージュ、ブラック）をご購入の方には、アウトドアチェア型の焚き火台「アツイッス(https://www.dod.camp/product/q2_010_bk/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)」を無料でお付けいたします。

「テントサウナセット ウササウナナウ」ご購入で「アグラサウナベンチ」が無料

テントサウナセット ウササウナナウ（ SS4-066-BK）アグラサウナベンチ（C3-084-BK）

本格的なスペックと扱いやすさを両立させた本気のテントサウナセット「ウササウナナウ(https://www.dod.camp/product/ss4_066_bk/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)」。最大収容人数4人のドーム型テントと、省スペースで設置できる縦型ストーブを含め、これ一つあればすぐにテントサウナを楽しめるオールインワンセットです。キャンプ用品メーカーとしてのノウハウを活かし、冬の気温でも100℃に達する本格的なサウナ機能と、気軽にトライできる扱いやすさを両立したテントサウナセットとなっています。

テントサウナセットウササウナナウをご購入の方には、アグラがかけるサウナキャンプ用ベンチ「アグラサウナベンチ(https://www.dod.camp/product/c3_084_bk/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=special)」を無料でお付けいたします。

対象製品一覧

■ブランド情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/189_1_f5794aa481803c0abb494a2fef933a54.jpg?v=202510080156 ]DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact