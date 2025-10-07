【アートアクアリウム美術館 食の秋コラボ第二弾】ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667の秋ランチとアートアクアリムの金魚アート鑑賞で秋の銀座満喫プラン♪

写真拡大 (全4枚)

アートアクアリウム製作委員会

　アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、ハイアット セントリック 銀座 東京


ホテル内3階のレストラン「NAMIKI667」で楽しむ秋のランチと、アートアクアリウム美術館 秋の企画展入場券がセットになったコラボプランチケットを10月13日（月）～11月25日（火）の期間限定で販売いたします。※ハイアット セントリック 銀座 東京からアートアクアリウム美術館へは徒歩約6分


　秋の味覚を堪能する贅沢ランチコースを楽しんだあとは、アートアクアリウム美術館 秋の企画展で季節の風情感じる金魚のアート鑑賞。秋らしい銀座のおでかけを本プランでぜひお楽しみください。




■秋の味覚を堪能！NAMIKI667のランチコース

ハイアット セントリック 銀座 東京 3階のレストラン「NAMIKI667」でお楽しみいただける秋の味覚がたくさん詰まった、ランチコース。NAMIKI667でしか味わえないオリジナルメニューを、たくさんご用意しております。


食欲の秋をぜひお楽しみくださいませ。



内容：ランチコース　〈乾杯ドリンク1杯付き〉


・アミューズ


・前菜


・スープ


・メインディッシュ


・デザート


・コーヒー または 紅茶


※写真はイメージです






ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667×アートアクアリウム美術館 ランチセットプラン　概要

料金：9,458円/1名（税込）※料金には、NAMIKI667のランチ と、アートアクアリウム美術館 GINZAの入場料が含まれています。（コースセット以外でお客様がご注文された場合は、当日お支払いください）


【期間】2025年10月13日（月）～11月25日（火）


　　　　※10月19日、20日、23日、26日、27日、11月7日を除く


【予約時間】11時30分～14時　※チケットサイトでご希望のお時間を選択ください


（選択チケットの時間は、ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667にご来店いただくお時間となります）


※お時間に遅れる場合は、以下連絡先まで必ずご連絡ください。その場合、ご案内まで少しお待ちいただく場合がございます。


〈ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667 TEL 03-6837-1300〉


※アートアクアリウム美術館へは、時間指定なし（ご予約日当日に限る）でご入場いただけます。


※ハイアット セントリック 銀座 東京からアートアクアリウム美術館へは徒歩約6分です。


【予約方法】アートアクアリウムチケットサイトにて「NAMIKI667のランチセット券」をご予約ください。https://ticket.artaquarium.jp/


※ご利用日の前日18時までの販売となります。


※ご予約後のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください。



●ハイアット セントリック 銀座 東京 3階 NAMIKI667


ライブ感溢れるショーキッチン、大きなオーブンから立ち込める鼻腔をくすぐる芳醇な香り、そして旬の食材と調味料をふんだんに取り入れた、自然の恵みあふれる温かみのある料理が、五感で愉しむ「食」へと誘います。約 40 mの並木通り沿いのテラスでは、時間、季節ごとに刻々と変化する銀座の情景を臨めます。



東京都中央区銀座6-6-7 ハイアット セントリック 銀座 東京 3階


https://maps.app.goo.gl/wgnLyqALnC2XKM5E9






秋の企画展「金魚泳ぐ 幻想秋夜2025」開催中！

今年6月に改装したアートアクアリウム美術館 GINZAが秋の空間に！金魚泳ぐ水槽作品が並ぶ各エリアを、紅葉やイチョウ、彼岸花など秋の季節に美しく咲く花々が彩ります。空間全体がエモい秋色に染まる、これからの季節にぴったりの景色が広がります。


　芸術の秋に銀座で金魚アート鑑賞を。おでかけにぴったりなこの季節に、ぜひアートアクアリウムの幻想空間で秋の訪れをお楽しみください。






施設概要


施設名称　　アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）


入場料　　　WEBチケット（公式） 2,500円　https://ticket.artaquarium.jp/


　　　　　　当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）


所在地　　　銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）


アクセス　　・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結


　　　　　　・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分


　　　　　　・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分


　　　　　　・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分


営業時間　　10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00


休館日　　　銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が


　　　　　　ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）


公式HP　 　 http://artaquarium.jp/


公式SNS　　Instagram　https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/


　　　　　　TikTok　　　https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official


　　　　　　Facebook　 https://www.facebook.com/artaquariumofficial


　　　　　　X　　　　　 https://twitter.com/artaquarium_jp


ご注意事項　ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。


　　　　　　お荷物用のロッカーはございません。


主催　　　　株式会社Kiranah Resort


企画・制作　株式会社Amuseum Parks


運営　　　　株式会社Amuseum Parks


協力　　　　株式会社三越伊勢丹　銀座三越