E-COMEGROUPより、『DISNEY』 CHARACTERS PIGMENT APPAREL SERIESが発売！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ(以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前 福岡本社:福岡市、代表取締役:迎 祐次)は、『Disney』 CHARACTERSピグメントアパレルシリーズを9月中旬より発売いたしました。かわいいキャラクターたちのデザインと、ヴィンテージライクなピグメント加工が相性抜群で、どんな着こなしも、1枚でおしゃれに決まるアイテムです。ボディはオーバーサイズなので、男女問わずご着用頂けますので、おそろいのコーデにもおすすめです。ぜひチェックしてみてください！



【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores



【Item information】

■Long-sleeve T-shirt

\5,390（tax included）

■ Pullover

\6,490（tax included）

■Hoodie

\7,590（tax included）



【Size】

M / L / XL

【Characters】

・ミッキーマウス

・ミッキー＆フレンズ

・ドナルドダック

・グーフィー

・カーミット



【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。

すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。

私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/