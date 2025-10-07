DLE×KDDI「スキマノアニメ」第3期始動、『みどりのマキバオー』スピンオフアニメ シーズン2の配信決定！マキバコはTVアニメからの続投で大谷育江さんが担当、参戦コメントも到着！

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都 千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下 DLE）とKDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下 KDDI）は、共同プロデュースによるWEBアニメブランド「スキマノアニメ」のアニメシリーズ第3期が始動することをお知らせします。

第3期では、2025年10月8日から『みどりのマキバオー』（つの丸著／集英社）のスピンオフショートアニメ「どこでもマキバオー」のシーズン2となる「どこでもマキバオー ～ワールドツアー～」の配信を開始します。

配信は、スキマノアニメ公式YouTube、X、TikTok、Instagramにて毎週水曜の午前7時に行います。

本作の配信を記念して本日よりPVを公開、また「どこでもマキバオー」のLINEスタンプを発売します。

■「どこでもマキバオー ～ワールドツアー～」

「週刊少年ジャンプ」で1994年から1998年にかけて連載された、つの丸氏の伝説的競馬漫画『みどりのマキバオー』（集英社文庫コミック版刊）のスピンオフショートアニメ「どこでもマキバオー」のシーズン2です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Q5cECzU3p7g ]

「どこでもマキバオー ～ワールドツアー～」PV

URL：https://youtu.be/Q5cECzU3p7g

宿命のライバル・カスケードに勝利するため、世界各地で武者修行をすることになったマキバオーたち。

彼らを待ち受けるのは、各国の特色を活かした奇想天外なレースの数々！ドイツでの「ビール運びレース」、アメリカでの「ロデオ大会」、さらには南極で「宇宙人との大バトル」まで勃発！？

今シーズンからは、マキバオーの妹・マキバコも新たに参戦し、物語はさらにパワーアップ！マキバコの声優を務めるのはTVアニメ版から引き続き、大谷育江さん。

マキバオー役の犬山イヌコさん、チュウ兵衛役の千葉繁さん、菅助役の桜井敏治さんの続投も決定し、お馴染みの豪華声優陣が、新たな冒険をさらに盛り上げます。

DLEは、これまでにも「ど根性ガエルやねん」「アルプスの老人 ハイジのおじいさん」など知名度の高い原作をリプロデュースし、原作とは異なる魅力や楽しさを創出するアニメーションを制作・提供してきました。引き続き様々なコンテンツ開発を通して、日本のエンターテイメントシーンを盛り上げる取り組みを進めてまいります。

■原作者・キャストからのコメント

原作者：つの丸先生

やったー！どこでもマキバオー2ndシーズン配信決定！打ち上げの席で土下座してお願いした甲斐がありました。今回も犬山イヌコさん、千葉繁さん、桜井敏治さんらオリジナルキャスト続投！さらに大谷育江さんのマキバコも加わってわちゃわちゃてんやわんや具合もパワーアップ間違いなし！大いにバカバカしくもちょっと良い話、原作にないパラレルワールドのマキバオーを再び大いに楽しみましょう！

つの丸

1970年生まれ千葉県出身。

1991年『さる大使』で第2回GAGキング、準キングを受賞。同年『モンモンモン』にて「週刊少年ジャンプ」で連載デビュー。

『みどりのマキバオー』で小学館漫画賞児童部門を受賞。週刊少年ジャンプの653万部時代を支えたひとり。

2007年から17年まで『たいようのマキバオー』シリーズを連載後、2018年に「少年ジャンプ＋」にて『ギャグマンガ家人間ドックデスレース』を発表。

2024年には『みどりのマキバオー』が連載開始30周年を迎えた。

マキバコ役：大谷育江さん

マキバコー！久しぶりだねーーーー！

最初に会ったときからずーっとパワー溢れるマキバコ！

こんなに先の未来でまた、勝気も生きる力も強い彼女に再会出来てとっても嬉しく光栄に思います！

今回は最初から兄ちゃんと一緒に行動出来てる事が個人的にほっこりしました。

皆さんたくさん愛してください(ハート)

大谷育江

誕生日 8月18日

出身地 東京都

主な出演作品

「ポケットモンスター」シリーズ（ピカチュウ）

「ONE PIECE」（トニートニー・チョッパー）

「名探偵コナン」シリーズ（円谷光彦）

「金色のガッシュベル!!」（ガッシュ・ベル）

■「どこでもマキバオー ～ワールドツアー～」作品概要

《タイトル》

「どこでもマキバオー ～ワールドツアー～」

《キャスト》

うんこたれ蔵 （ミドリマキバオー）：犬山イヌコ

チュウ兵衛：千葉繁

菅助：桜井敏治

マキバコ：大谷育江

他いろいろ：FROGMAN

《スタッフ》

原作：つの丸『みどりのマキバオー』（集英社文庫コミック版刊）

監督・シリーズ構成：FROGMAN

演出：西山司

脚本：中島直俊、落合悠

音楽：松野恭平

制作協力：KDDI

アニメーション制作：DLE

コピーライト：(C)つの丸・スタジオ将軍／集英社・どこでもマキバオー製作委員会

《配信情報》

2025年10月8日以降、毎週水曜の午前7時に配信（祝日の場合は翌日配信）

スキマノアニメ公式HP：https://www.sukiani.jp/

YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/@sukima_anime

X公式アカウント：https://x.com/sukima_anime

TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@sukima_anime

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/sukima_anime

なお、YouTubeでは配信済みの複数話をまとめた総集編の配信も実施します。

■「どこでもマキバオーLINEスタンプ」

マキバオーやカスケードたち原作でお馴染みのキャラクターたちはもちろんのこと、「どこでもマキバオー」オリジナルキャラクターたちも勢揃い。

アニメの名シーンから普段使いもしやすい台詞まで、全40種類のラインナップとなっています。

「どこでもマキバオーLINEスタンプ商品概要」

【販売期間】 2025年10月7日（火）～

【コンテンツ概要】1セット40種

【購 入 方 法】「LINE」アプリ内 「スタンプショップ」 または 「LINE STORE」から購入

【価 格】250円(税込) または、100コイン

「スタンプショップ」・「LINE STORE」にて “どこでもマキバオー”と検索

販売ページURL：https://line.me/S/sticker/31773467

（販売元：ぴえろ）

■『みどりのマキバオー』概要

《みどりのマキバオーとは》

「週刊少年ジャンプ」で1994年から1998年にかけて連載された、つの丸原作の伝説的競馬漫画。2007年には「週刊プレイボーイ」で続編となる『たいようのマキバオー』の連載を開始。2011年からは掲載をWEBサイト「週プレNEWS」に移し、『たいようのマキバオーW』として2016年まで連載された。ギャグ漫画でありながら、迫力あるレース描写や熱い展開で競馬ファンをもうならせ、今なお多くのファンに愛されている。

■「スキマノアニメ第3期」公開記念キャンペーン

アニメ内のレースの1着予想に正解するとQUOカードが抽選で当たるプレゼントキャンペーンとPontaポイントが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

１.「どこでもマキバオー ～ワールドツアー～」レース1着予想キャンペーン

【特典】

正解者の中から抽選で5名様に以下2点の賞品をセットでプレゼント

1.QUOカード1,000円分

2.どこでもマキバオー オリジナルステッカー

※画像はイメージです

【参加方法】

Step1.スキマノアニメ公式X(@sukima_anime)をフォロー

Step2.「レース前編動画」を掲載したポストを引用リポストして、

「レース後編動画」が配信されるまでに1着予想を馬番でコメント

２.Wチャンス フォロー＆リポストキャンペーン

【特典】

フォロー＆該当ポストをリポストして頂いた方の中から抽選で5名さまにプレゼント

QUOカード1,000円分

【参加方法】

Step1.スキマノアニメ公式X(@sukima_anime)をフォロー

Step2.「レース後編動画」を掲載したポストをリポスト（引用リポストで当選率アップ）

３.Pontaポイントプレゼントキャンペーン

【特典】

抽選で毎月100名様に1,000Pontaポイント当たる

【期間】

2025年10月7日（火）12:00～終了日未定

【参加条件】

キャンペーンサイトからau IDでエントリーいただくこと

※au IDをお持ちの方はどなたでも参加できます。

【注意事項】

・当選発表につきましては、Pontaポイントの加算をもって代えさせていただきます。

・本キャンペーンに関する電話やメールなどによる個別の当選確認やお問い合わせは受け付けていません。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。

・本キャンペーン特典のポイント加算時期は、エントリー月の翌々月末頃の予定です。予告なく諸事情により前後する可能性があります。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

■「スキマノアニメ」概要

KDDIとDLEが贈る、ショートアニメシリーズ配信プロジェクト「スキマノアニメ」では、通勤・通学の時間や仕事の休憩時間など、ちょっとした外でのスキマ時間で視聴できるショートアニメを中心に制作し、YouTube・X・TikTok・Instagramで配信します。

2023年12月には第1期作品として「魁!!令和の男塾」「ど根性ガエルやねん」、2024年12月には第2期作品として「どこでもマキバオー」「アルプスの老人ハイジのおじいさん」を配信しました。

■株式会社ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野 亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

秘密結社 鷹の爪をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアの二大エンターテイメントであるアニメとK-POPビジネスをメインの事業を中心に展開する。2025年には、既存IPのAI Vtuber化や、AIスタジオの開設を発表するなどAIとIPを掛け合わせさらに事業を加速させている。