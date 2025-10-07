FNMD所属 YU-KI&Taichi「Freestyle Session JAPAN」優勝！世界3大BREAKINGイベント「Freestyle Session World」へ日本代表として出場決定
株式会社FNMD所属のB-BOY YU-KI と Taichi（九州男児Crew） が、2025年10月5日（日）に千葉・STAR NITEにて開催された「Freestyle Session JAPAN 2025 ～BREAKING 2v2 BATTLE～」において圧倒的なパフォーマンスを披露し、見事優勝いたしました。
本大会は、世界的に権威を誇るブレイキンの世界大会「Freestyle Session」の日本予選として行われ、優勝チームには、2025年11月15日（土）～16日（日）にアメリカ・ロサンゼルスで開催される「Freestyle Session World Final 2025」Top16出場権が与えられます。
YU-KI と Taichi は、日本代表として世界中のトップB-BOYが集結する本戦に挑み、世界No.1の座を目指します。
イベント概要
イベント名: Freestyle Session JAPAN 2025 BREAKING 2v2 BATTLE
開催日: 2025年10月5日（日）
会場: 千葉STAR NITE（千葉県千葉市中央区中央3-17-2 ライオンビル B1F）
主催: TOPNATION
JUDGE: SEIJI / TAKAGI / ISSEI
DJ: JUNYA / TOSHI
MC: KENSAKU / KENTARAW
今後の出場予定
大会名: Freestyle Session World Final 2025
日程: 2025年11月15日（土）～16日（日）
会場: ロサンゼルス（アメリカ合衆国）
出場: Top16
株式会社FNMD
Music & Dance,Market Developement,Making Dollars！
「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ！」
ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。
世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。
【事業内容】
- ダンサー・タレント事業
- イベント事業
- アパレル事業
- ダンススタジオ事業
- レッスン・ワークショップ事業
- YouTube事業
- 映像制作事業
代表取締役：丸茂 翼・山口 隆一
設立年月日：2020年7月8日
公式HP：https://www.fnmd-ltd.com/
METEORA st. INFORMATION
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/