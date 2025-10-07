あなたの卒業・卒園アルバムが、モザンビークの子どもたちへ笑顔を届ける──夢ふぉと『国際貢献アルバム背景デザインプロジェクト（第2弾）』始動

子どもたちのアートがつなぐ未来

株式会社 夢ふぉと

思い出で人の心の温度を1℃上げます を理念に掲げる卒業・卒園アルバム専業の株式会社夢ふぉと(本社：大阪府大阪市、代表取締役：林さゆり)。

このたび、アルバムの「背景テンプレート」を選ぶだけで寄付につながる〈国際貢献アルバム背景デザインプロジェクト〉第2弾を、アフリカ南東部モザンビークでスタートします。

現地で教育や衛生環境の改善に取り組む日本のNGO「モザンビークのいのちをつなぐ会」（拠点：カーボ・デルガド州ペンバ）と協力し、アルバム1冊につき背景テンプレート1点を選ぶ＝販売価格の1％を寄付する“循環型モデル”を導入。

同社は、以前の第1弾でカンボジアの孤児院の子供たちの絵で同様の仕組みを構築。日本の子供達の卒業アルバムでアートを通して支援を届ける循環の仕組みを、草の根的ではありますが、実行し続けてきました。

アルバムを手に取る日本の家族の想いが、遠く離れた子どもたちの日常を少しあたたかくする、そんな仕組みを目指します。

なぜモザンビークか ── 今そこにある命の危機

モザンビーク北部のカーボ・デルガド州（州都ペンバ）は、長引く武装衝突と気候災害が重なり、人々の暮らしが大きな危機に直面している地域です。2024年には暴力が再び激しくなり、数十万人規模の住民が避難を余儀なくされました。さらに同年末のサイクロン被害では、学校や保健施設も大きな打撃を受けました。

教育の場も例外ではありません。壊れた教室や冠水する校庭、安全な水が確保できない学校も多く、「学びたい」という子どもたちの当たり前の願いが叶わない現実があります。国連やNGOも、学校における水・衛生設備の整備を最優先課題としています。

栄養状態も深刻です。国全体で子どもの4割近くが慢性的な栄養不良（発育阻害）とされ、とりわけ農村部や北部州ではさらに高い割合が報告されています。加えて、コレラなど水を介した感染症のリスクも高く、子どもたちの健康を守る取り組みは待ったなしの状況です。

こうした背景から、私たちはモザンビークを支援の舞台に選びました。「学び」「食べる」「生きる」

そのすべてを同時に守るために。アルバムの背景を選ぶという小さな一歩が、子どもたちの未来を照らす確かな一歩になることを願っています。

夢ふぉとが掲げる〈Smile Cycle〉──仕組みの全体像

「卒業アルバムの背景デザインを選ぶだけで寄付が生まれ、活動報告が戻り、次年度の新デザインへと循環する」

──それが〈Smile Cycle〉です。

編集画面で背景テンプレートを選択 → 夢ふぉとから販売代金の1%を寄付振替 → 現地NGOが活動報告 → スラムの子どもたちが新しい絵を描く

という、 一筆書きのエコシステム により、アルバム制作と国際支援が相互に強化され続けます。

「モザンビークのいのちをつなぐ会」というNGO組織との協力によって、この仕組みを構築していきます。

https://tsunagukai.com/

あなたのアルバムが届ける３つの笑顔

１．衛生と命を守る笑顔

・概ね100万円前後で、小学校1校の校庭周りの排水改善（例：側溝約200 m＋集水桝等）が実施可能です。（※当会試算。現場条件により±30％）

・汚水と一緒に広がるコレラ等の感染症を防ぎ、「学校に行ける毎日」 を取り戻します。

２．お腹を満たす笑顔

・約240万円で、朝のパン6万食の配布が可能です。

（※1個あたり約40円＝約17 MZN。当会試算。現地小売12-15 MZN/個＋配送・人件などを含む）

・ゴミ拾いや危険な夜間労働に向かわずに済み、栄養不良の悪化をブロックします。

３．学びと未来をつなぐ笑顔

・51万円 で現地NGOの大阪など３都市の講義公演と、日本とモザンビークの子どもたちを音楽やアートのオンライン交流を支援。

・41万円 で現地NGOの1年間の会計士契約を支援。法令の変更により凍結状態にあった法人銀行口座を復旧。

アルバム背景テンプレートを１枚選ぶだけで、これら３つの笑顔が同時に生まれます。

“思い出づくり” が “命づくり” を支える

それが〈Smile Cycle〉の具体的インパクトです。

代表メッセージ──社会貢献は“会社の未来投資”

株式会社夢ふぉと 代表取締役 林さゆり

「思いやりですべてうまくいく社会の実現」と「思い出で人の心の温度を1℃上げます」

これは創業以来、私たちが掲げ続けてきた二つの言葉です。アルバムという小さな媒体が、人と人・国と国をやさしく結び、未来を照らす灯になれると信じて、私たちは活動し続けております。今までにもいくつかの社会貢献活動をおこなってきましたが、今回のモザンビーク支援は、単なる寄付ではなく、「選択が循環を生む仕組み」をお客様と一緒につくる挑戦です。卒業・卒園という人生の節目が、遠い地の子どもたちの毎日を守る力になる。

その事実こそ、私たちの事業が社会と共鳴する証だと感じています。今後も、アルバムを通じた国際協働の可能性を広げてまいります。

